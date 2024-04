El PSOE lamenta que PP y Jaén Merece Más "no hayan estado a la altura" de dos eventos deportivos acogidos en la capital

JAÉN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado este domingo que el PP y Jaén Merece Más (JM+) "no hayan estado a la altura" de los dos eventos deportivos celebrados este fin de semana en la capital, "pues el estadio municipal de La Victoria ha permanecido sin luz y los vestuarios y aseos de La Salobreja en penosas condiciones".

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, ha agradecido a la organización del Real Jaén, los participantes de la Jaén Cup (el torneo internacional de Fútbol Alevín cuya fase final se ha celebrado en la capital con la presencia de más de 250 jugadores), el Unicaja Atletismo, los atletas integrantes del Campeonato de Andalucía de Clubes y el XV Memorial Juan David de la Casa que "hagan grande Jaén con su participación a pesar de que el Ayuntamiento no haya sabido valorar la importancia de las pruebas con unas instalaciones a su nivel".

"Hemos tenido canteranos nacionales y de distintos países presentes en la ciudad que han jugado con un estadio sin suministro eléctrico en un día tormentoso en el que la luz eléctrica era fundamental para la correcta práctica del deporte. No es decente que el alcalde, Agustín González, y su portavoz y socio de gobierno de JM+, Manuel Vallejo, hayan propiciado esta imagen de unas instalaciones que hoy se vestían de carácter internacional", ha asegurado Alberca en una nota de prensa.

El socialista ha recordado que La Victoria va camino de los 8 meses sin electricidad. "Solo hay que comparar cómo lucía La Victoria en este mismo mes, pero de 2023. Un estadio que hace justo un año, en nuestro mandato, estrenaba nueva imagen con una inversión de 3 millones de euros. Hoy es un estadio sin luz, con los exteriores sin brillo y eso es lo que han sufrido hoy equipos canteranos de distintos países, como lo hace cada domingo desde septiembre pasado la afición y jugadores del Real Jaén", ha subrayado.

Por otra parte, el socialista ha señalado que los atletas participantes en el Campeonato de Andalucía de Clubes y el XV Memorial Juan David de la Casa celebrado en La Salobreja se han encontrado los vestuarios sin luz y sin papel higiénico, "elementos básicos en una prueba de este nivel a la que han desmerecido PP y JM+".

"No es normal que esta pista de atletismo, hecha en ocho meses, en la que invertimos en el anterior mandato 1,1 millones de euros para dotarla de ocho calles y garantizar eventos de este nivel en instalaciones de primera ofrezcan ahora esta imagen y el PP haya tenido que recurrir a Andújar para disponer de equipamiento menor para las pruebas. Hemos de ser conscientes de que un evento deportivo no sólo fomenta la práctica del deporte sino que es un vehículo para proyectar una imagen de ciudad. No les pedimos que hagan el esfuerzo inversor que hicimos, pero al menos que conserven lo que les dejamos y las mantengan con dignidad", ha valorado el viceportavoz.