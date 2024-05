El PSOE lleva al Parlamento andaluz los microcortes de luz en la Sierra Sur de Jaén para exigir soluciones a la Junta

JAÉN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz para abordar el problema de los microcortes de luz en municipios de la Sierra Sur de Jaén.

De esta forma, se ha registrado una pregunta escrita dirigida a la Consejería de Industria, Energía y Minas para conocer las gestiones que se han llevado a cabo desde el Gobierno andaluz con el objetivo de resolver la problemática. Además, esa misma pregunta la han registrado para ser respondida en pleno.

El parlamentario socialista Víctor Torres ha indicado a Europa Press que el problema de los microcortes "no es nuevo", pero "se agravó considerablemente en el periodo de invierno y de navidades del pasado año, y sigue manteniéndose en el tiempo".

"Queremos interpelar directamente al Gobierno de Juanma Moreno, a la Consejería de Industria, Energía y Minas, que es la competente y la responsable en materia de planificación y ordenación energética", ha dicho Torres, al tiempo que ha incidido en que la Junta de Andalucía "no puede ponerse de perfil en este tema".

Ha añadido que estos microcortes afectan a la población de la Sierra Sur de Jaén "en su día a día, en su quehacer diario" y conllevan perjuicios tanto para las viviendas como para las empresas de esta comarca que es "puntera en el ámbito de la industria, en el ámbito del sector del plástico", con municipios como Martos, Alcaudete o como Alcalá la Real con gran peso de este sector.

"La respuesta de la Consejería de Industria, Energía y Minas no puede ser simplemente atender de vez en cuando a una reunión en presencia de Endesa, como empresa suministradora, y decir que es que no se superan los índices de calidad que están planificados y que por lo tanto, poco o nada pueden hacer", ha dicho Torres, que ha hecho hincapié en que "esa no es la respuesta que se espera de un gobierno ni del problema que tienen que atender en estos municipios".

"No puede ser que los alcaldes y las alcaldesas de estos municipios, de todos los colores políticos, desde el Partido Popular al Partido Socialista y pasando por otros partidos minoritarios, tengan que poner la cara ante sus vecinos sin tener ninguna competencia ni ninguna responsabilidad y siendo tan perjudicados como los propios vecinos y, sin embargo, la Junta de Andalucía diga que los microcortes todavía están dentro de los estándares de calidad", ha dicho el parlamentario socialista.

En este punto, ha subrayado que la Junta de Andalucía, como administración competente en la planificación y la ordenación energética, "tiene que tomar carta en el asunto y exigir las medidas a quien corresponda para que esta situación termine".