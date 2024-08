PSOE-A: Moreno busca "distraer con confrontación" mientras mantiene "en suspenso sus asignaturas pendientes"

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 26 Ago. (EUROPA PRESS) - El parlamentario del PSOE-A Rafael Recio ha criticado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), mantiene "en suspenso" sus "asignaturas pendientes" en materias como sanidad y educación mientras "distrae la atención" con su "acción continua de confrontación con el Gobierno de España, o ese relato del maltrato continuo a Andalucía" por parte del Ejecutivo central.

Así lo ha señalado el diputado socialista en una atención a medios en Coria del Río (Sevilla) en la que ha subrayado que "entramos en la última semana del mes de agosto, en la recta final del verano, y las asignaturas pendientes de Juanma Moreno con los andaluces siguen pendientes, sin ser resueltas" y "en suspenso".

"Esa es la realidad que vive Andalucía, la de un presidente que no atiende esas asignaturas básicas y esenciales para los andaluces, como la sanidad, la educación o la dependencia, en las que no se aplica ese enfoque humanizador, sensible, de practicar la empatía con los problemas que están viviendo muchos andaluces, y se distrae la atención con esa acción continua de confrontación con el Gobierno de España o ese relato del maltrato continuo a Andalucía", ha manifestado Rafael Recio.

El representante del PSOE-A ha sostenido que "los andaluces tienen que ser conscientes de que, hoy por hoy, el principal maltrato que recibe Andalucía deriva de esa inacción, de esa dejadez, de esa nefasta gestión que está realizando Juanma Moreno para los andaluces", y el propio presidente de la Junta "ha reconocido ese suspenso en asignaturas pendientes básicas para los andaluces" con los recientes ceses de las consejeras de Salud o Desarrollo Educativo, según ha abundado.

Rafael Recio ha señalado que "pruebas del suspenso" de esas "asignaturas pendientes" de Moreno hay "todas las que queramos poner encima de la mesa", y ha abogado así por que el presidente "se ponga a trabajar por Andalucía".

Con todo, el parlamentario socialista ha considerado que "lo más importante ha sido el desastre sanitario que han sufrido los andaluces durante este verano", con "incendios sanitarios que han ocurrido y sucedido a lo largo y ancho de todo el territorio andaluz durante los meses de julio y agosto".

Así, ha señalado que, durante el mes de julio, desde el PSOE de Andalucía han detectado en torno a "200 casos de situación extrema desde el punto de vista sanitario", y "lo mismo ha sucedido en el mes de agosto, y todo ha derivado de esa falta de profesionales, de esa mala planificación, centros sanitarios cerrados, con horarios reducidos, las dificultades para coger una cita con tu médico de cabecera, con tu especialista o para una prueba diagnóstico".

Rafael Recio también ha criticado "el abandono, la falta de cobertura que ha tenido el medio rural desde el punto de vista sanitario, con puntos de urgencia cerrados o falta de ambulancias", y ha incidido en que Juanma Moreno debe "hablar de los problemas reales que está sufriendo Andalucía".

"Él invita a que los andaluces hablen, pero reiteramos que el principal maltrato se está recibiendo directamente de la ineficacia y de la mala gestión de un presidente que en los últimos siete meses ha sido capaz de subirse dos veces el sueldo sin atender a los problemas reales de los andaluces", según ha censurado el representante del PSOE-A en referencia a Juanma Moreno.

El diputado ha subrayado que desde el PSOE-A no van a "esperar a que llegue la acción parlamentaria", y han solicitado para este martes, 27 de agosto, "una reunión urgente de la Diputación Permanente del Parlamento" en la que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "quiere explicaciones" de la Junta "de lo que ha sucedido durante estos meses de verano", según ha remachado Rafael Recio.