PSOE-A pedirá esta semana una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los incendios forestales de 2026

Archivo - Imágenes del avance del incendio de Niebla en el término municipal de Aznalcollar. A 14 de agosto de 2026 en Aznalcollar, Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 1 de octubre, en el Pleno del Parlamento andaluz su iniciativa para solicitar la creación de una comisión de investigación "relativa a los incendios forestales ocurridos en Andalucía durante 2026".

En concreto, por parte del PSOE-A quieren con esta iniciativa que el Parlamento investigue con una comisión de nueva creación la "prevención y extinción" de los referidos incendios, "la gestión de las emergencias vinculadas a los mismos, el dispositivo Infoca y las consecuencias del reparto y segregación de las competencias de prevención y extinción entre las consejerías con competencias en emergencias y sostenibilidad, así como la creación y el proceso de integración de la Agencia de Emergencias de Andalucía".

El texto de la iniciativa, consultado por Europa Press y que cuenta ya con la oposición del Grupo Popular, defiende que la creación de "una comisión de investigación sobre los incendios forestales ocurridos en Andalucía durante el verano de 2026 responde a un evidente y extraordinario interés público, atendiendo a la gravedad y extensión de los incendios registrados, al número de municipios y núcleos de población afectados, a las consecuencias humanas producidas y a los importantes daños ambientales, económicos, agrícolas, ganaderos, forestales, patrimoniales y materiales ocasionados".

Así, la iniciativa sostiene que, en 2026, "Andalucía ha afrontado una sucesión de incendios forestales de especial intensidad, extensión y gravedad que ha puesto a prueba la capacidad de prevención, anticipación, vigilancia, extinción, planificación de emergencias, protección civil, coordinación interadministrativa y respuesta del sistema público andaluz".

Entre los "episodios de especial relevancia", se cita "el incendio declarado el 24 de mayo de 2026 en el paraje Rincón del Membrillo, en la finca de Marismillas, dentro del Parque Nacional de Doñana y término municipal de Almonte" (Huelva), que "afectó, aproximadamente, a quinientas hectáreas de superficie forestal".

"La localización del incendio en uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico de Andalucía y de Europa obliga a conocer las actuaciones preventivas ejecutadas previamente, el estado de las infraestructuras de defensa frente a los incendios, los tratamientos silvícolas realizados, los mecanismos de vigilancia existentes y la capacidad de respuesta disponible para la protección de un territorio especialmente sensible", argumentan desde el Grupo Socialista en esta iniciativa.

INCENDIOS DE LOS GALLARDOS Y NIEBLA

Además, se recuerda el incendio "especialmente dramático" que se declaró el 9 de julio de 2026 en Los Gallardos (Almería), que "afectó, aproximadamente, a 5.200 hectáreas" y provocó 15 muertes, unas "consecuencias" que "hacen imprescindible que el Parlamento pueda conocer con exactitud las circunstancias en las que se desarrolló la emergencia y las decisiones que fueron adoptadas para la protección de la población", sostienen desde el PSOE-A.

Asimismo, la iniciativa socialista alude al incendio forestal de Niebla (Huelva) del pasado mes de agosto, que "alcanzó una superficie aproximada de 33.000 hectáreas", se extendió "por distintos términos municipales" y se convirtió "en uno de los incendios forestales de mayor extensión registrados en Andalucía".

"El incendio afectó a once términos municipales, obligó a efectuar evacuaciones y desalojos, y ocasionó graves consecuencias sobre terrenos forestales, explotaciones agrícolas y ganaderas, viviendas e instalaciones, infraestructuras, propiedades particulares y espacios de elevado valor ambiental", subraya el PSOE-A en su iniciativa antes de defender que "la extraordinaria extensión" de este incendio "obliga igualmente a analizar el estado previo de los montes, la carga de combustible forestal, los tratamientos silvícolas realizados, las infraestructuras preventivas disponibles, las características del dispositivo desplegado y la suficiencia de los medios humanos y materiales utilizados".

LA "REALIDAD" DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Para justificar su solicitud de creación de esta comisión de investigación, desde el PSOE-A indican además que "lo ocurrido durante 2026 tampoco puede ser considerado como una sucesión de episodios excepcionales o aislados", y "el cambio climático está modificando de forma estructural las condiciones en las que se originan y propagan los incendios forestales".

Para el PSOE-A, "esta nueva realidad obliga a investigar si la Junta de Andalucía ha adaptado suficientemente sus políticas de prevención, planificación forestal, protección civil y gestión de emergencias a un escenario climático sustancialmente distinto del existente hace apenas unas décadas; qué medidas concretas de mitigación y, especialmente, de adaptación al cambio climático se han desarrollado; qué recursos presupuestarios, humanos y materiales se han destinado a ellas, y en qué medida los riesgos derivados de la emergencia climática han sido efectivamente incorporados a la planificación y a la toma de decisiones de la Administración autonómica".

De esta manera, el Grupo Socialista considera que esta comisión de investigación debería "analizar si Andalucía dispone de una estrategia permanente y suficientemente coordinada para afrontar esta nueva generación de riesgos, entendiendo la prevención de incendios y la gestión de las emergencias como un servicio público esencial que exige planificación durante los doce meses del año, plantillas estables y suficientemente dimensionadas, formación continua, recursos, medios técnicos adecuados y una coordinación real en la Junta de Andalucía".

La iniciativa socialista parte de la premisa de que "la investigación parlamentaria no puede limitarse (...) a reconstruir lo sucedido una vez declarado cada incendio", ya que "la dimensión de los incendios registrados obliga a analizar con igual intensidad qué se hizo antes de que se produjeran para evitar su aparición, dificultar su propagación y reducir sus consecuencias".

Además, sostienen desde el PSOE-A que la investigación que reclaman debería "permitir determinar no solamente qué estaba previsto, sino también qué se ejecutó realmente", así como comprobar si en el dispositivo Infoca "existía un sistema permanente que permitiera conocer la disponibilidad real de efectivos y medios".

El Grupo Socialista plantea que "otro elemento esencial de la investigación" que quiere promover con esta comisión debería ser "la planificación de las emergencias y de la protección civil", y al hilo aboga por que se analicen "el Plan Infoca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía y los restantes planes territoriales, provinciales, locales, de actuación y de autoprotección que resultaran aplicables, así como sus protocolos y mecanismos de coordinación".

En el texto de la iniciativa se puede leer que "la finalidad de esta comisión no es cuestionar la actuación de los profesionales que participaron sobre el terreno en las labores de prevención, extinción" de incendios, "protección civil, seguridad, asistencia sanitaria o atención a la población, cuya profesionalidad, esfuerzo y dedicación deben ser expresamente reconocidos".

"La finalidad de la investigación es examinar las decisiones políticas, administrativas, organizativas y de dirección, determinar si los medios puestos a disposición de dichos profesionales eran suficientes y evaluar las condiciones en las que tuvieron que desarrollar sus funciones", añade la iniciativa, que termina concretando que el "objeto principal" de la comisión que propone crear estaría "constituido por los incendios forestales ocurridos durante el verano de 2026 y por la situación y funcionamiento durante dicho ejercicio del sistema público andaluz de prevención, planificación, seguimiento, control, extinción, emergencias y protección civil".