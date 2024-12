PSOE pide al ayuntamiento nueva oportunidad para propietarios que han quedado fuera de ayudas energéticas

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido en el consejo de administración de Vimcorsa una segunda oportunidad para las 58 comunidades de propietarios que han quedado fuera del programa de ayudas para la rehabilitación de las viviendas en la mejora de su eficiencia energética.

En un comunicado, Hurtado ha calificado de "auténtico fracaso" del gobierno municipal de José María Bellido, el balance de este programa de ayudas que se ha aplicado a las fases 1 y 2 que integran a 1.440 viviendas y 72 comunidades, "de las que solo se van a beneficiar 14 de ellas, lo que no llega ni al 20% del total".

Para Hurtado, la razón principal "de este fracaso y por lo que no se han acogido las 58 comunidades de propietarios a estas ayudas de fondos europeos Next Generation, ha sido porque el Ayuntamiento de Córdoba no creó una oficina municipal como ente gestor, poniéndolo en manos de una de las asociaciones de vecinos del Parque Figueroa que no se ha ganado el respaldo y la confianza de la mayoría de las comunidades".

Ante "el fracaso", el PSOE pide una segunda oportunidad para estas viviendas de las 58 comunidades que se han quedado fuera.

Hurtado ha propuesto al Ayuntamiento de Córdoba que pida a la Junta de Andalucía que vuelva a convocar estas ayudas, comprometiéndose el consistorio a crear la oficina gestora en Vimcorsa.

Hurtado ha recordado que el programa de ayudas a la eficiencia energética para el Parque Figueroa está financiado con fondos europeos Next Generation, que las obras de rehabilitación tiene de plazo hasta mediados del 2026 y "que no debemos perder estos fondos por culpa de una mala gestión del gobierno municipal".

También ha señalado que queda por conveniar una tercera fase de otras 720 viviendas del Parque Figueroa "que no han tenido ni tan siquiera la oportunidad de acogerse a estas ayudas". Por ello, ha requerido al ayuntamiento "que se firme el convenio con la Junta y se ponga en marcha también la convocatoria de ayudas contando como entidad gestora a la oficina municipal que se crease en Vimcorsa".