PSOE-A pide que la huelga educativa sea "un éxito" para "parar" la "privatización" iniciado por la Junta

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha expresado este lunes su deseo de que la huelga general convocada en el sector de la educación de la comunidad autónoma para este próximo miércoles, 4 de marzo, sea "un éxito rotundo" para "conseguir revertir y parar" la situación que genera el nuevo decreto de escolarización aprobado por el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), que, para los socialistas andaluces, es "sólo la punta del iceberg del desarrollo de un proceso de privatización y concertación cada vez mayor de la educación en Andalucía" que atribuyen a la Junta y que "generará mucha más desigualdad".

Así lo ha expresado el senador socialista Fernando López Gil en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha subrayado que la huelga de este miércoles está convocada por "toda la comunidad educativa" y va frente al decreto de escolarización que constituye "un misil directo contra la educación pública de Andalucía".

El senador ha insistido en que, frente a lo que ocurría hasta ahora, cuando "eran las familias las que podían elegir a qué centro llevar a sus hijos", con el nuevo decreto es "el centro el que podrá seleccionar al alumnado, y eso va a provocar mayor segregación y diferenciación entre los que pueden y los que no", según ha augurado.

Ha remarcado que, hasta ahora, "el 93%" de los andaluces obtenían plaza en el primer centro que seleccionaban para escolarizar a sus hijos en virtud de un decreto que era "riguroso, transparente, garantista y que fomentaba la igualdad entre los andaluces", y que ahora sustituye otro --el aprobado por el Gobierno de PP-A y Cs-- que "tiene en contra a toda la comunidad educativa".

Tras subrayar que "no era necesaria la actualización normativa de ese decreto" y "no lo reclamaba la ciudadanía", el representante del PSOE-A ha argumentado que el Gobierno andaluz lo ha aprobado "porque no busca mejorar la educación pública en Andalucía ni el sistema de acceso" a la misma, sino que persigue "los intereses empresariales de los que se dedican a la educación concertada y privada, el sector del que procedía el consejero de Educación", Javier Imbroda, "y al que volverá al consejero" cuando deje su cargo; "un sector que conoce bien y al que quiere premiar", según ha enfatizado el senador.

López Gil ha tachado también de "falacia" el "argumento de la libertad de elección" de centros que esgrime la Junta para justificar este decreto, porque "sólo el 18% de los municipios andaluces tienen posibilidad de educación concertada" en sus localidades, por lo que se trata de "una excusa" para acometer "un ataque a la educación" pública "para implantar un modelo diferente y dar negocio a los empresarios amigos del consejero" del ramo.

En esa línea, ha reiterado que el PSOE está "absolutamente en contra de este decreto y del modelo que intenta implantar la derecha en Andalucía" en materia de educación, al tiempo que ha considerado que desde la Junta se lanza "una ofensa" y una "falta de respeto a los docentes" valorando "la educación concertada y privada como si fuera de mayor calidad que la pública".

MORENO, "UN LOBO CON PIEL DE CORDERO" EN POLÍTICAS SOCIALES

De igual modo, ha sostenido que, "cuando hablamos de políticas sociales que inciden en la igualdad", el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es un lobo con piel de cordero", porque "donde se siente más cómodo es en la política que está más a la derecha de la derecha", pero "habla con un tono mucho más amable y educado" que otros líderes políticos con los que comparte esa ideología.

En esa línea, ha argumentado que "este decreto (de escolarización) incide una vez más, como hizo (la Junta) con la sanidad o hace con dependencia o igualdad de género, en aplicar políticas muy de derechas en Andalucía".

Al hilo, ha aludido a lo manifestado este domingo por el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy en un mitin en Galicia acerca de que no es bueno que los extremismos condicionen gobiernos, y ha señalado que "es mucho más malo, y es lo que está ocurriendo en Andalucía", que "el extremismo de derecha se cuela en el propio PP y en la Presidencia del Gobierno de la Junta", algo que, a juicio del senador socialista, se ha producido en el referido decreto de escolarización.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre el proyecto de decreto por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático que tiene previsto abordar este lunes el Consejo de Gobierno, López Gil ha señalado que le llama mucho la atención que "un partido de derechas" como el PP hable de "revolución verde cuando lo más verde que tiene el PP es su aliado Vox".

En esa línea, ha señalado que lo que la Junta suele enmarcar dentro de su "revolución verde suele ser bastante de mentira", y "la mayoría de asuntos que van al Consejo de Gobierno van sin expediente ni desarrollo normativo real, y sin voluntad real de desarrollo", de forma que "lo hacen más de cara a la galería que de verdad con la intención de un desarrollo normativo que cambie algo en Andalucía".

El senador socialista ha apostillado que "cualquier avance en la lucha contra el cambio climático es positivo, pero de la derecha poco nos creemos de la defensa que hace del cambio climático", porque "su modelo de desarrollo económico incide en contra del cambio que tenemos que desarrollar todos en la lucha contra el cambio climático", según ha zanjado.