PSOE-A pide a la Junta más transparencia y centrarse en combatir el coronavirus sin "polémicas artificiales"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha reclamado este lunes al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) que sea "más transparente" y que se centre en combatir el "enemigo común", que es el coronavirus que causa la enfermedad de Covid-19, huyendo de "polémicas artificiales" con otras administraciones como el Ejecutivo central.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el portavoz parlamentario socialista ha apuntado en ese sentido que, por parte de la Junta, "no está habiendo un flujo de información" con la oposición "como creemos que debe haber", y "hay cosas que se comunican y cosas que no" a grupos políticos como el Socialista, que "desde el primer momento" de la crisis se ha puesto "a disposición del Gobierno" andaluz y "apoyando las medidas que decrete la Junta", según ha remarcado Fiscal.

No obstante, ha matizado que por parte de los socialistas andaluces también reclaman a la Junta "reciprocidad, en el sentido de que todas estas medidas se comuniquen en tiempo y forma", y desde la premisa de que "la transparencia es un arma también para luchar contra el coronavirus".

"Desde la lealtad, hay que hacer un esfuerzo por ser más transparente, porque creo que es bueno para la lucha contra el coronavirus", según ha incidido Fiscal, quien, en ese sentido, ha lamentado que la Mesa del Parlamento haya rechazado este lunes la solicitud de comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un pleno extraordinario para abordar las medidas del Gobierno andaluz en el marco de esta crisis, como habían pedido los grupos del PSOE-A y Adelante Andalucía.

Ha argumentado que los grupos que solicitaban esta comparecencia entienden que "los andaluces habrían agradecido" que se hubiera producido, porque se trataba de que se conociera "lo máximo posible" sobre la gestión de la Junta en la lucha contra el coronavirus.

En esa línea, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha llamado a la Junta a "extremar la transparencia, porque cuanto más se conozca, más sabremos cómo enfrentarnos a la pandemia y más seguros estaremos".

Además, ha apostado por que se haga "un ejercicio de responsabilidad" desde la Administración autonómica y se huya de "algunas polémicas artificiales" como, según ha continuado, ha hecho el PSOE-A en torno a cuestiones como, por ejemplo, el reparto de mascarillas a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central.

LLAMAMIENTO A QUEDARSE EN CASA

Fiscal ha pedido así a la Junta que "no se distraiga en esas cosas" y "se centre exclusivamente en la lucha contra el coronavirus". Para ello, además, ha insistido en realizar llamamientos a la población para "quedarse en casa" y cumplir las medidas de confinamiento asociadas al estado de alarma declarado por el Gobierno central en esta crisis, "porque es la única vacuna que tenemos" y "está probado que, si nos quedamos en casa, esto lo vamos a vencer".

Sobre las propuestas de algunos gobiernos autonómicos para aumentar las medidas de confinamiento y por un cese total de la actividad productiva durante el estado de alarma, el representante socialista ha comentado que esa debe ser una decisión "basada en la opinión de los expertos", y "lo cierto es que la actividad prácticamente está parada", porque "hay muy pocos servicios esenciales en funcionamiento en toda España".

Fiscal ha recordado que, en la crisis actual, "todos estamos bajo el mando único del Gobierno de España", que "está adoptando decisiones en función del interés general del conjunto nacional", y "todos debiéramos ir a una", así como "tener calma, tranquilidad y confianza en las instituciones" y en la "coordinación" entre ellas, partiendo de la base de que "sólo desde la unidad podremos vencer a la enfermedad".

El parlamentario socialista ha opinado que, en el momento actual, "a título particular hay algunos responsables políticos que no están dando la talla", si bien no ha querido citar a ninguno, porque "están en la mente de todos" y está seguro de que "los ciudadanos se lo harán pagar" cuando llegue el momento.

Así las cosas, ha insistido en pedir que todas las administraciones trabajen ahora "en la misma dirección", porque el coronavirus no distingue entre unas personas y otras, está matando tanto a "personas de la nobleza como a las más humildes", y "no nos podemos permitir más que el trabajo conjunto".

Fiscal también ha realizado una defensa de la sanidad pública, que es "la que está haciendo frente de manera mayoritaria a la enfermedad, con reconocimiento también a lo que están aportando la sanidad privada y concertada", y ha concluido lanzando un "mensaje de unidad, confianza y responsabilidad", convencido de que "entre todos vamos a ser capaces de derrotar a la enfermedad" cumpliendo el mandato de quedarse en casa para acabar recordando "esto que estamos viviendo como un mal sueño".