PSOE pide a Junta "transparencia" sobre los recursos para los daños de los terremotos en Granada y garantía de realojos

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca. - PSOE

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca ha pedido al Gobierno andaluz "transparencia" sobre los recursos que ha anunciado para paliar los daños ocasionados por los terremotos en Granada y su área metropolitana para conocer "de dónde proceden y qué calendario se va a seguir para su ejecución, así como que garantice el realojo para las familias afectadas mientras pueden volver a sus viviendas.

Cuenca también ha planteado la creación de una Oficina Única de Atención, coordinada por la Junta de Andalucía con todos los ayuntamientos, un Plan de Resiliencia Sísmica para Granada, y que se destine una partida para el arreglo del patrimonio dañado, "espacios esenciales de la capital y el cinturón que han tenido desperfectos".

Para articularlo, el Grupo Parlamentario Socialista va a elevar al Parlamento andaluz esta batería de medidas con el propósito de que, en primer lugar, el Gobierno andaluz explique "de dónde vienen los 46,2 millones anunciados por Moreno Bonilla un mes después del inicio del enjambre sísmico y qué plazos de ejecución están previstos".

"Si la materialización de esos fondos para vivienda depende de un Plan Especial, como el de Santa Adela, hablamos de muchos años y mientras tanto qué pasa con las familias", se ha preguntado Cuenca quien ha reclamado que se sepa "cómo, cuándo y de qué forma se va a ejecutar este dinero público dirigido a una tierra sometida de forma permanente a los terremotos".

Según el socialista, el dinero "tiene que llegar a las familias, por lo que debe existir un fondo autonómico complementario, que no dependa de otras administraciones. El PP y la Junta tienen mucha habilidad para apropiarse del Plan Estatal de Vivienda y de fondos europeos que llegan de programas de resiliencia, por tanto, queremos saber qué aporta el Gobierno andaluz".

Sobre la Oficina de Atención Única, Cuenca ha indicado que la intención es que las familias "no se vuelvan locas y sepan dónde dirigirse para encontrar asesoramiento, acompañamiento o información de las ayudas a las que puedan optar, entre otros asuntos".

En esa línea, ha reivindicado que exista una "garantía de realojo" para aquellas familias que siguen viviendo fuera de sus casas y cuyos edificios precisen de actuaciones. "Mientras tanto qué hacen las familias", ha cuestionado Cuenca para proponer que la Junta destine una cantidad significativa para que todas las personas afectadas "puedan vivir en algún sitio mediante opción de alquiler temporal".

El Plan de Resiliencia Sísmica lo ha considerado "esencial" debido a la situación geográfica en la que se encuentra. Una herramienta que permitiría contar con "un diagnóstico de situación y conocer el estado de todos los inmuebles públicos y privados, que, a su vez, transmita tranquilidad a la ciudadanía. No vale con tapar y parchear ahora".

En relación al patrimonio, Cuenca ha propuesto al Gobierno andaluz que destine una partida para arreglar aquellos inmuebles públicos y privados catalogados BIC, "espacios esenciales para Granada y su área metropolitana, que han tenido muchos desperfectos".

"Moreno Bonilla se comprometió a gastar cuatro millones para arreglar distintas zonas de la Alhambra. Debería aclarar si esa cuantía es solo para parchear o va a ser una partida estable, ya que el monumento contaba con un fondo estable para este tipo de contingencias, del que el PP en 2020 detrajo 20 millones para repartirlos en el resto de provincias", ha indicado.