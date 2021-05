PSOE pide "más responsabilidad y menos incoherencia" a Moreno ahora que vuelve a ser "mando único" ante la Covid

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha demandado "más responsabilidad y menos incoherencia" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ahora que, al decaer el estado de alarma, vuelve a ser "mando único en exclusiva" en la comunidad. "Tiene todo por hacer en refuerzo sanitario y económico ante la pandemia", ha subrayado.

Así lo ha asegurado la parlamentaria socialista por Almería Noemí Cruz, quien ha advertido de que, tras expirar el estado de alarma, el presidente de la Junta ostenta "en exclusiva" el mando sobre la gestión de la pandemia, por lo que le ha reclamado que abandone su "incoherencia", que "sólo genera confusión, y que trabaje para complementar sus medidas restrictivas con el refuerzo de la sanidad pública y de las ayudas autonómicas directas a la economía y el empleo en la comunidad".

En declaraciones vía telemática desde Almería, Noemí Cruz ha mostrado confianza en los andaluces para que, tras el estado de alarma, extremen la prudencia, como viene haciendo la mayoría de la

gente de esta tierra durante la pandemia, y ha insistido en el llamamiento a la población a mantener la cautela y el cumplimiento de las normas que permitan controlar los contagios y la evolución de la crisis sanitaria.

"Nos preocupa más que Moreno no está mostrando la responsabilidad" que espera de los andaluces, según ha afirmado la representante socialista, quien ha denunciado que el presidente "pasa de cero a cien de un día para otro" e "igual califica de excesivo y absurdo el estado de alarma que clama por su ampliación".

Ha insistido que en que el jefe del Ejecutivo de la Junta aporta "confusión e incertidumbre" y ha alertado de que "no parece razonable que un día la restauración no pueda dar ni cenas y al siguiente se pueda estirar el ocio nocturno hasta la madrugada mientras los centros de salud siguen cerrados".

Desde el PSOE de Andalucía, Noemí Cruz ha rechazado esa "incoherencia constante" de Moreno y el "oportunismo partidista" que ha impregnado su "mala gestión" de la pandemia, instando al presidente a acabar su confrontación permanente con el Gobierno de

España.

La representante socialista ha reclamado a Moreno Bonilla "que se

ponga las pilas" y trabaje con eficacia para evitar "consecuencias

desastrosas a corto plazo" de medidas aperturistas adoptadas desde la

Junta sin fortalecer la sanidad pública de manera decidida ni el sistema de apoyo al tejido económico y laboral "a las puertas del verano que, como todo el mundo sabe, tan importante es para el turismo y la economía de nuestra comunidad", según ha resaltado.

Para los socialistas andaluces, es evidente que no bastan las

restricciones ni su relajación progresiva y es imprescindible, según

Noemí Cruz, que "los centros de salud estén ya abiertos a la atención

médica presencial, porque no tiene sentido que se pueda ir a bares y

restaurantes y no al médico". En este sentido, ha reivindicado más

medios y personal en centros de salud y hospitales para combatir el

Covid "y las listas de espera quirúrgicas y de especialistas cada vez más largas", junto a más rastreadores, más pruebas PCR y más vacunación "cercana y sensible", ha especificado.

Ha añadido que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs9 "tiene que abrir la mano no sólo para levantar limitaciones, sino también para garantizar ayudas directas y suficientes a los sectores económicos más dañados por la crisis del coronavirus". "Y que se ejecuten, porque no se puede repetir 900 millones de euros para políticas de empleo presupuestados y sin gastar en plena crisis global", ha remarcado Noemí Cruz.