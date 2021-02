El PSOE pide a Salud que explique los criterios para vacunar a los mayores en Granada

GRANADA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha pedido este martes a la Delegación de Salud y Familias de la Junta en la provincia que explique "por qué persiste la disparidad" que ha mantenido se está produciendo en los criterios para vacunar contra el coronavirus a los mayores en sus municipios, y ha lamentado que aún no haya modificado un plan de vacunación que ha calificado de "arbitrario".

En este sentido, se obliga a los mayores de determinados municipios a trasladarse a otros lugares de la provincia para inocularse contra la covid-19, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Manzano, que ha resaltado el "malestar" existente en este colectivo de mayores y la demanda formulada hace una semana por los alcaldes que han tenido que poner medios para facilitar los desplazamientos a quien no tiene recursos, ha reprochado que la Junta "siga haciendo oídos sordos a esta reivindicación y sin explicar por qué en todos los lugares no rigen los mismos criterios".

"La Delegación de Salud debe de actuar con eficacia y hacerlo ya, no hay tiempo que perder. Tiene que mejorar este proceso", ha reiterado la socialista, que ha reconocido no entender por qué en algunos municipios se vacuna 'in situ' y en otros los octogenarios tienen que desplazase, como puede ser el caso de Otura, Villanueva Mesía, Capileira, Cacín, Jayena, Ventas de Huelva o Albondón, entre otros.

"No entendemos este protocolo arbitrario de vacunación que tanto trastorno ocasiona a los mayores de 80 años", por ello, insistimos en que la Junta aplique los mismos criterios en todos los municipios de forma que este proceso se haga bien, de forma segura y fácil y, además, avise con cierta antelación a las personas que tengan que vacunarse".

"Se están dando casos en los que mayores son avisados de un día para otro, un margen escaso de tiempo que no les permite a las familias poder desplazarlos", ha explicado.

Según Olga Manzano, siempre es posible actuar con más sensibilidad y eficacia, un objetivo que parece que no va con la Junta puesto que su gestión de la pandemia, y en este caso de la vacunación, está llena de incoherencias e incertidumbres.

Así, también ha puesto como ejemplo la falta de respuesta de las autoridades sanitarias a aquellos alcaldes y alcaldesas que han puesto a disposición espacios grandes para que se lleve a cabo la segunda dosis. "Da la sensación de que la Junta les toma el pelo", ha considerado.

En este contexto, la dirigente socialista también ha reclamado más sensibilidad al Gobierno de Juanma Moreno para que "agilice la vacunación a las personas mayores de 80 años que están en sus domicilios por su situación de dependencia o elevado riesgo".