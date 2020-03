PSOE-A pregunta a Junta "dónde está escondido" el decreto que presenta "como la cuadratura del círculo" para Andalucía

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha preguntado este miércoles "dónde está escondido" el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía que el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) aprobó el pasado lunes y que presentó como "la cuadratura del círculo para solventar los problemas" de la comunidad.

Así lo ha trasladado el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en una rueda de prensa en la Cámara en la que ha llamado la atención acerca de que, dos días después de su aprobación, sigue sin publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) dicho decreto y "nadie tiene un conocimiento exhaustivo" del mismo.

En esa línea, ha comentado que desde el PSOE-A no entienden "cómo se aprueba un decreto de este tipo sin que lo conozca prácticamente nadie" y "sin que esté a disposición de la ciudadanía para que se pueda hacer un análisis pormenorizado" del mismo.

Ha criticado que, frente a ello, y "en aras de la propaganda constante" del Gobierno andaluz, se hizo "una presentación a bombo y platillo" de dicho decreto y "poco más se conoce" de una iniciativa para la que desde la Junta "no se ha contado con agentes sociales de la comunidad como sindicatos y ONG", según ha criticado Fiscal, que ha hablado así de "desastre" para enjuiciar la labor del Ejecutivo andaluz al respecto.

En función del "conocimiento a grandes rasgos" que se tiene del decreto, ha indicado que "cabe preguntarse si va a facilitar que, en ausencia de determinados trámites que vienen a garantizar la sostenibilidad ambiental" de determinados proyectos se puedan favorecer "más 'Algarrobicos'" en Andalucía, o que vaya a haber "facilidades" para "la proliferación de casas de apuesta".

"Son preguntas que debe contestar el Gobierno", ha enfatizado el portavoz socialista, que ha insistido en criticar que "un decreto de la relevancia que se anunció no sabemos dónde está escondido a estas alturas", a la vez que ha aseverado que un Ejecutivo "serio no puede hacer lo que hizo este Gobierno el lunes, presentando un decreto que luego "oculta" y del que "algunos sindicatos u ONG no tienen el más mínimo conocimiento a estas alturas".