El PSOE pregunta a la Junta por el estudio informativo de la conexión ferroviaria Jaén-Córdoba-Granada

JAÉN, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha preguntado a la Junta de Andalucía "dónde está el estudio informativo de la conexión ferroviaria Córdoba-Jaén-Granada que el Parlamento le reclamó por unanimidad hace ya un año", y ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) de "dejación de funciones" en este proyecto "con el silencio cómplice de PP y Jaén Merece Más".

En una nota, el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, José Latorre, ha detallado este miércoles que, "en mayo de 2023, el PSOE llevó una proposición no de ley (PNL) a la Comisión de Fomento, que fue aprobada por unanimidad, donde se instaba a la Junta a elaborar urgentemente el estudio informativo para el establecimiento de la futura conexión entre estas provincias y el puerto de Motril (Granada), con el objetivo de poder materializar su inclusión en la Red Europea de Transporte".

"A la Junta le pilla el toro, nadie sabe qué es lo que ha hecho en esta materia, y así era difícil que Europa tomara en serio esta propuesta", ha reprochado José Latorre.

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista ha sostenido que este proyecto "necesitaba del apoyo firme de la Junta de Andalucía", un apoyo que "ha brillado por su ausencia durante todo en un año, en el que al parecer se ha perdido el tiempo a pesar de que el Parlamento le había pedido que ejerciera sus competencias, trabajara en este tema, aportara documentación, y por tanto que fortaleciera y diera músculo a esta conexión", según ha apostillado.

"La Junta no ha hecho sus deberes y ahora llegan las consecuencias", ha lamentado el representante socialista, que exige responsabilidades a Juanma Moreno "por no haber cumplido el mandato del Parlamento después de un año", así como al PP, que "votó a favor de la PNL, pero que luego ha hecho un 'si te he visto no me acuerdo' con este proyecto", según ha criticado.

En esa línea, Latorre ha comentado que "el PP votó sí a su postureo en ese momento, pero ya hemos visto que en realidad era un 'no' a la conexión entre estas provincias".

En la misma línea, el representante del PSOE ha preguntado "dónde se mete de nuevo Jaén Merece Más, una asociación que decía defender el interés general de la provincia y que ha vuelto a evidenciar que sólo defiende el interés particular del PP", según ha denunciado.

Jose Latorre ha añadido que, siendo socios de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén, desde Jaén Merece Más "podrían haber presionado y exigido respuestas a Juanma Moreno", pero "vuelve a quedar de manifiesto una vez más que sólo tienen reproches para Pedro Sánchez y lavados de cara para la Junta de Andalucía", según ha apostillado para concluir.