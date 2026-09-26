El PSOE-A proclama sus cabezas de lista en ocho municipios y celebrará segunda vuelta en Córdoba el 3 de octubre

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén y alcalde de la capital, Julio Millán, tras ser reelegido como candidato a la Alcaldía. - PSOE DE JAÉN

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La militancia del PSOE de Andalucía ha elegido este sábado, 26 de septiembre, mediante votación en elecciones primarias a sus cabezas de lista para las elecciones municipales de 2027 en ocho municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, mientras que la designación en Córdoba capital se dirimirá en una segunda vuelta el próximo 3 de octubre entre los dos candidatos que mayor porcentaje de voto han obtenido tras no alcanzar ninguna candidatura más del 50 por ciento de los votos.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la jornada se ha desarrollado con una "notable afluencia de votos" y "plena normalidad "en todas las agrupaciones locales convocadas. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, ha valorado de forma "muy positiva" el desarrollo del proceso interno, señalando que "la normalidad democrática ha sido la nota destacada de esta jornada" y agradeciendo expresamente la movilización y el compromiso de los afiliados.

"La militancia en cada una de las ciudades donde hemos celebrado primarias ha hablado, y desde hoy los candidatos y candidatas elegidos cuentan con el total apoyo de la dirección regional y de las direcciones provinciales del partido para volver a recuperar las alcaldías en estos municipios", ha remarcado.

Rodríguez ha destacado de manera especial el resultado cosechado en Jaén capital, donde el actual secretario general y alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha obtenido un "contundente respaldo" del 69,94% de los votos. "El compañero Julio sale bastante reforzado, que es lo que él pretendía para encabezar el proyecto socialista en la ciudad", ha agregado.

Concluido el escrutinio en el conjunto de los municipios donde se ha celebrado la jornada de votación, los resultados obtenidos por las candidaturas han recaído en Fátima Herrera Amate, en Almería, con un 53,51% de los votos (297 votos), frente a Antonio Ruano, con un 46,12% (256); Julio Millán Muñoz, en Jaén, con un 69,94% (263 votos), frente a Carlos Alberca Martínez, con un 29,52% (111); Rafael Torres Parrilla, en Roquetas de Mar, con un 81,81% (144 votos), frente a José Demetrio Rodríguez Martín, con un 18,19% (32); Francisco Javier Perales Fernández, en Linares (Jaén), con un 65,62% (105 votos), ante Ana María Cobo Carmona, con un 34,37% (55).

Por su parte, Yolanda Fernández Moreno se ha impuesto en Baza (Granada), con un 52,75% (67 votos), frente a Alberto Parra Maestra, con un 41,73% (53 votos); María Edelmira Sáez Maldonado, en Motril, con un 76,33% (171 votos) ante María Gádor Domínguez Segura, con un 23,67% (50); Elena Álvarez González, en Fuengirola (Málaga), cin un 59,83% (73 votos), ante Juan Andrés Camacho Fernández, con un 40,16% (49 votos).

En Vélez-Málaga ha salido victorioso Víctor González Fernández, con un 54,79% (183 votos), ante José María Domínguez Pérez, con 43,11% (144 votos). El caso de Córdoba es único, puesto que requiere de una segunda vuelta para dilucidar el candidato a la Alcaldía. José Antonio Romero Pérez, con 45,24% (190 votos), figura en primer lugar, mientras que Ángel Ortiz Rodríguez, con un 29,52% (124 votos), queda en segunda posición, mientras que María Victoria Fernández Domínguez, ha alcanzado el 25,24% con 106 votos).