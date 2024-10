El PSOE propone al alcalde una mesa de trabajo para sanear la situación del Ayuntamiento de Jaén

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la capital y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha propuesto formalmente al alcalde, Agustín González (PP), una mesa de trabajo para el saneamiento y sostenibilidad municipal.

"Lo hacemos convencidos de que un acuerdo marco entre los dos grandes partidos es lo que espera la gente sensata de Jaén y la mayoría social de nuestra ciudad", ha dicho Millán en rueda de prensa. El dirigente socialista ha explicado que la próxima semana tendrá lugar un pleno extraordinario para que la ciudad se acoja a un nuevo fondo de ordenación para pagar a proveedores.

Esto conlleva, según Millán, un nuevo préstamo que "afectará a la situación de la ciudad especialmente" porque "en el último año no se han tomado medidas de calado para la consecución de más ingresos y menos gastos. No vamos por el buen camino".

Para el portavoz socialista, "la falta de actuación" por parte del equipo de gobierno (PP y JM+) ha situado al Ayuntamiento en "una situación más difícil aún de la que podíamos tener al final del mandato pasado", algo que ha atribuido a la "dejación e irresponsabilidad" del gobierno local.

"Nos encontramos ante un nuevo Plan de pago a proveedores que necesita aprobarse y a su vez conllevará medidas de ajuste que el PP reduce a la subida de impuestos ante la imposibilidad de encontrar otras vías", ha afirmado Millán.

Sobre este particular ha incidido en que el PP no puede justificar estas medidas como una imposición del Gobierno de España. "Ya somos lo suficientemente maduros y adultos como para dejar de engañar a la ciudadanía con ese mensaje, porque es totalmente falso que el Ministerio imponga ni una sola medida al Ayuntamiento de Jaén al igual que no lo hace con ningún ayuntamiento de España. Es autonomía y responsabilidad municipal", ha afirmado Millán.

Ha argumentado que la propuesta al alcalde de constituir una mesa de trabajo la plantea "con lealtad y desde la posición de un grupo municipal con once concejales que fueron los más votados en las elecciones municipales".

La idea es que "los dos grandes partidos", en alusión a PSOE y PP, trabajen acuerden las medidas que se necesitan para la aprobación del nuevo fondo de ordenación y aquellas otras medidas que "son necesarias también por la ciudad de Jaén y su futuro".

Millán ha dicho que hay "mano tendida del PSOE" y espera "la misma altura de miras y responsabilidad del Partido Popular en aras de ese acuerdo". Así las cosas, ha sentenciado que "es un ofrecimiento para trabajar para la mejora económica de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad, dejando al margen el postureo, las excusas y las estrategias partidistas que nada tienen que ver con los intereses de Jaén".

El dirigente socialista también trasladará su batería de medidas a Jaén Merece Más (JM+) para su toma en consideración como tercera fuerza política en el salón de plenos.

El portavoz ha expuesto que en su hoja de ruta política ya se incluía un paquete de medidas encaminadas a mejorar la eficiencia en los ingresos y los gastos municipales, algunas de las cuales trasladará al PP.

"Se ha cometido un grave error con el mensaje negativo que se ha trasladado por parte del equipo de gobierno sobre la situación económica del Ayuntamiento y centrando la gestión únicamente en torno a la difícil situación financiera del Ayuntamiento", ha señalado Millán, que ha abogado por buscar soluciones "sin excusas ni lamentaciones".