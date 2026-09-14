PSOE reclama a la Comisión Europea que actúe ante el "deterioro" de la atención temprana en Andalucía

La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez - PSOE

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSOE Lina Gálvez ha denunciado ante la Comisión Europea el "deterioro de la atención temprana" en Andalucía y ha reclamado que se pronuncie sobre esta situación y actúe para "garantizar los derechos de los menores con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos".

En una pregunta escrita dirigida al ejecutivo comunitario, Gálvez ha denunciado que la reorganización de los conciertos sociales impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, "está provocando cambios de centro y de profesionales que rompen el vínculo terapéutico construido durante años". El texto señala además "el despido de profesionales con décadas de experiencia, lo que "priva a los y las menores de una atención experta".

La eurodiputada ha recordado que la Ley andaluza de Atención Temprana consagra la continuidad, calidad y atención centrada en el menor y su familia. Ha advertido además de que esta situación "compromete los derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", y "contradice los objetivos del Espacio Europeo de Educación de eliminar obstáculos al aprendizaje".

"La atención temprana constituye una prestación sanitaria esencial para niños y niñas con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos. Una atención temprana estable y de calidad es determinante para reducir dificultades y favorecer la inclusión educativa, y no puede estar sometida a decisiones que comprometan la continuidad de los tratamientos ni pongan en riesgo los vínculos terapéuticos construidos durante años", según Lina Gálvez.

Ha agregado que la protección de los derechos de los niños y niñas y el apoyo a sus familias "deben situarse por encima de cualquier reorganización administrativa o contractual".