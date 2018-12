PSOE-A reitera su "legitimidad" para intentar gobernar y pide a Cs "quitarse la máscara si quiere negociar con Vox"

Publicado 19/12/2018 11:06:13 CET

Garantiza una "oposición responsable" de los socialistas si cuaja la "coalición con la ultraderecha"

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha insistido este miércoles en reafirmar la "legitimidad" que tiene su partido para intentar formar gobierno en Andalucía al haber sido la fuerza más votada en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, y ha animado a Ciudadanos (Cs) a "quitarse la máscara de la careta" y contarle a los andaluces "si quiere negociar con Vox".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha subrayado en esa línea que PP-A y Cs suman 47 diputados en el nuevo Parlamento andaluz, por lo que "no se acercan a los 55 de la mayoría absoluta ni a los 50 que sumarían las fuerzas de izquierda", es decir, PSOE-A y Adelante Andalucía.

De esta manera, Férriz ha subrayado que 'populares' y 'naranjas' "no pueden investir a nadie" con 47 diputados, "no van a ningún sitio, no pueden formar un gobierno y parece que están ocultando un pacto de la vergüenza que están haciendo en las alcantarillas, sin luz y taquígrafos y donde está Vox", un partido que "nadie duda de que está hasta el tuétano en esas negociaciones", según ha apostillado.

Para la representante socialista, "no parece normal que se produzcan reuniones por parte del PP con Vox que no sean públicas si no hay ningún problema en unirse" con el partido que a nivel nacional lidera Santiago Abascal, al igual que "tampoco parece muy lógica la coherencia de Cs, que con sus palabras rechaza a Vox, pero con sus hechos se contradicen", porque "no les ha molestado que el PP-A esté manteniendo reuniones a sus espaldas" con ese partido, y además "es obvio que PP y Cs necesitan el apoyo de Vox".

Ángeles Férriz ha querido dejar claro que los socialistas van a "seguir manteniendo la misma postura de siempre", de forma que están "dispuestos a sentarse y a hablar con todas las fuerzas políticas de Andalucía", y ha considerado que lo primero que tiene que hacer Cs es "definir con quién quiere sentarse a hablar, si con las fuerzas constitucionalistas o con la ultraderecha". "No es posible que estén sentados con el PP haciendo una negociación que no va a ninguna parte y a la vez negando a Vox", ha agregado.

Al respecto, ha presumido de que el PSOE-A puede decir "alto y claro que con Vox no vamos a ninguna parte", y ha manifestado que "aquí está en juego algo más que la aritmética y los sillones que se han repartido tan alegremente en esas reuniones" entre PP y Cs. "Estamos hablando de no dejarle paso a una fuerza que viene a quebrar la convivencia, a poner en tela de juicio la Constitución y a fulminar el Estatuto de Autonomía", ha aseverado Férriz.

En ese sentido, ha advertido de que quienes "tienen muchas ansias de poder tendrán que optar por quienes quieren mantener esa convivencia frente a los que quieren resquebrajarla", y que "aquellos que rechazan a la ultraderecha, como Ciudadanos, tienen que tener un discurso más coherente".

RECHAZA UNA ABSTENCIÓN DEL PSOE-A PARA UN GOBIERNO DE CS

También ha reiterado que los socialistas "no nos vamos a abstener" para facilitar un gobierno de Cs. "Somos la fuerza mayoritaria y tenemos toda la legitimidad para iniciar el proceso de diálogo y contactos para lograr que en Andalucía gobiernen las fuerzas constitucionalistas", ha abundado Férriz, que ha realizado "una llamada a la responsabilidad y la cordura", porque "hay que tener altura de miras y defender la convivencia y calidad democrática".

En todo caso, ha apuntado que, "si se confirma la coalición de ultraderecha" y el PSOE-A deja de gobernar, "hará una oposición responsable y siempre evitando que la ultraderecha se cuele en nuestras vidas y eche por tierra lo conseguido en estos años con el esfuerzo de todos".

IMPEDIR LA PRESENCIA DE VOX EN LA MESA DEL PARLAMENTO

En relación a la Mesa del Parlamento, que quedará constituida el próximo 27 de diciembre, Férriz ha reiterado que los socialistas van a "pelear por tener una representación acorde a lo que nos han dado los andaluces" en las urnas, de forma que quieren "una posición mayoritaria en la Mesa".

Además, ha indicado que van a "intentar que Vox no tenga" representación en la Mesa, y al respecto ha realizado una apelación "a las fuerzas constitucionalistas" para ser "coherentes con los resultados electorales". "Vamos a intentar por todos los medios que Vox no entre por la puerta grande en las instituciones", ha enfatizado.

En relación al resultado logrado por el PSOE-A en las últimas elecciones autonómicas, Férriz ha reconocido que "tenemos que hacer autocrítica", y ha señalado que imagina que "habrán pesado muchas cosas en los resultados electorales, y sobre eso desde el PSOE vamos a hablar y reflexionar".

En esa línea, la representante del PSOE-A ha trasladado al votante socialista la idea de que "hemos entendido el mensaje que nos lanzaron el 2D", así como que en su partido van a mantener "la posición firme de defender la autonomía, el 28F y los derechos y libertades de los andaluces".

Sobre si la situación en Cataluña ha podido influir en el resultado del PSOE-A en los comicios del 2 de diciembre, Férriz ha defendido que su partido "ha mantenido una posición muy clara a este respecto", de forma que están "por la unidad territorial, el respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico, y todo bajo el principio de la igualdad", y "así vamos a seguir actuando desde el PSOE-A", según ha querido dejar claro.

Preguntada por la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se entreviste en Cataluña con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprovechando el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, la representante del PSOE-A ha indicado que desde la federación socialista andaluza van a "respetar las decisiones que tome el presidente del Gobierno, que para eso es el presidente del Gobierno, y siempre bajo esa premisa de proteger la unidad territorial de España y de respeto de la Constitución y el ordenamiento jurídico".

ELECCIONES MUNICIPALES

Por otro lado, y con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo del próximo año, Férriz ha indicado que los socialistas andaluces van a encarar esos comicios "con la misma fuerza que encaramos cualquier tipo de elecciones", y teniendo en cuenta que en las últimas autonómicas han ganado "en ocho de cada diez municipios" de la comunidad.

Ha apuntado además que los socialistas andaluces tratarán de ofrecer a los ciudadanos "la gestión de nuestros alcaldes y concejales" en el último mandato y "seguir poniendo en valor las políticas socialistas" desarrolladas "en estos años".

También ha indicado que, en esos comicios, el "principal reto" del PSOE-A es "movilizar al electorado mayoritariamente nuestro que se ha quedado en casa" en los comicios del 2 de diciembre "y no ha visto en el PSOE un partido en el que confiar" en esa última cita con las urnas.

En todo caso, Férriz se ha mostrado segura de que en las próximas municipales va a "haber una gran movilización", porque son las elecciones "más cercanas a los ciudadanos y nuestros alcaldes han hecho un gran trabajo en unos años que no han sido fáciles" por la crisis económica y la "asfixia" propiciada por el Gobierno del PP, según ha opinado.