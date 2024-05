PSOE-A reprocha a la Junta sus "rectificaciones" en el decreto de simplificación y Sanz defiende que son "aclaraciones"

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista Josele Aguilar ha criticado este jueves las varias "rectificaciones" que acumula el decreto-ley de medidas de simplificación administrativa que el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de febrero, que ha vinculado a la "soberbia" con la que el Ejecutivo del PP-A decidió convalidarlo sin conceder que se tramitara como proyecto de ley en el Parlamento. Frente a esas críticas, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido que lo que está haciendo la Junta son "aclaraciones" y no "rectificaciones" de dicha normativa.

El diputado socialista y el consejero han abordado esta cuestión en el seno de la comisión parlamentaria del ramo, donde Josele Aguilar ha preguntado a Antonio Sanz cómo tiene previsto dicha consejería "evaluar la eficacia de la implementación de las medidas" que se incluyen en el referido decreto de simplificación.

Al respecto, el consejero ha explicado que el Gobierno andaluz está "culminando el diseño de unos aplicativos, a modo de cuadro de mando, que permitirán conocer el nivel de implantación de las medidas, así como una valoración" que "nos permita conocer si dicho resultado es el esperado".

Al hilo, Antonio Sanz ha valorado la "responsabilidad" que asume el Gobierno andaluz para "analizar y, si es necesario, aclarar o perfeccionar las normas", desde el convencimiento de que hay que estar "pegados a la realidad de los ciudadanos y, si es conveniente y positivo, no hay problema en ser humildes para seguir avanzando" en que la iniciativa en cuestión sea "lo mejor posible para la ciudadanía".

Josele Aguilar ha replicado al consejero que "la humildad es lo más contrario" a lo que los 'populares' "ejercen en el Parlamento día a día", y en esa línea ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de actuar con "incompetencia" y "soberbia", algo que se ha reflejado en la "chapuza" que, en su opinión, ha llevado a cabo el Ejecutivo del PP-A en torno a dicho decreto que "ya va por la quinta rectificación", según ha puesto de relieve.

El parlamentario socialista ha criticado que la "soberbia" del Gobierno 'popular' le llevó a "imponer" esta norma y que "no se pudiera tramitar como proyecto de ley". En vez de eso, la Junta aprobó "una 'macro norma' donde metieron de todo, medidas de simplificación y medidas que objetivamente no lo son", según ha continuado reprochando el representante del PSOE-A, que ha considerado además que el Gobierno andaluz ha impulsado con dicho decreto "una desregulación que viene a favorecer proyectos inversores privilegiados", pero que no favorece el "reconocimiento individual de derechos de ciudadanos andaluces".

"ERRÓNEA NORMA" PARA EL PSOE-A

Josele Aguilar ha lamentado que el PP-A convalidó en el Parlamento con su mayoría absoluta esta "errónea norma que ya lleva cinco rectificaciones más las que vendrán", rechazando lo que le pedía el PSOE-A, que se tramitara como proyecto de ley, algo que, según ha planteado el diputado socialista, podría haber permitido que se hubiera analizado "con la debida tranquilidad" esta iniciativa impidiendo las "rectificaciones" posteriores.

Tras aventurar que este decreto "no seguirá mucho tiempo" en vigor, el parlamentario socialista ha concluido recomendando al Gobierno andaluz que, "mientras siga vivo, examine la eficacia real" de dicha normativa.

SANZ ANIMA AL PSOE-A A "MEDIR RESULTADOS"

Antonio Sanz ha respondido al representante del PSOE-A animándole a "medir los resultados" del plan 'Andalucía Simplifica' en el que se enmarca este decreto, porque "a lo mejor tendrá que corregir mucho sus palabras".

Además, el consejero ha reivindicado su experiencia como parlamentario y como senador para subrayar que "son infinidad las aclaraciones y modificaciones que se producen con normas" como este decreto que "tiene 700 páginas", y ha pedido al portavoz socialista que "no hable de rectificaciones", porque realmente "son aclaraciones a determinados sectores que nos piden que perfeccionemos el sentido de la norma para ser más eficaces", según ha abundado.

"Por lo tanto, ni se rectifica ni se modifica, se aclara para perfeccionar la norma", ha resumido el consejero para incidir en que se trata de "una práctica parlamentaria habitual", y para defender que si con ello se "contribuye a mejorar la simplificación", el Gobierno andaluz lo hace "con toda humildad", y "no pasa nada", desde la premisa de que "habrá que hacer las adaptaciones que haya que hacer".

Finalmente, Antonio Sanz ha concluido acusando a los socialistas de estar "en contra del progreso de Andalucía", y de poner "la zancadilla al decreto de simplificación porque lo que no quieren es que Andalucía avance, progrese y mejore". "Esa es la realidad de lo que aquí estamos hablando", ha zanjado el consejero.