PSOE-A y UP acusan a Bravo de "frivolizar" y usar los presupuestos como "excusa" para convocar un adelanto electoral

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A y Unidas Podemos han acusado este miércoles al consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, de utilizar "como excusa" que la comunidad cuente con unos presupuestos prorrogados y lo que conlleva ante las dificultades ante el contexto internacional para convocar un adelanto electoral, sobre el que consideran que desde el Gobierno autonómico se "frivoliza".

Ambos partidos han criticado al consejero durante la comparecencia de éste en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, celebrada durante la tarde de forma poco usual por incompatibilidades de agenda que también le han afeado a Bravo. Durante el debate en el que el consejero ha informado sobre las incorporaciones previstas en el presupuesto del ejercicio 2022.

Tras un desglose que ha incluido un balance de 215 expedientes de modificaciones presupuestarias por un importe total de 3.355,4 millones, Bravo ha insistido en que contar con unas cuentas prorrogadas "se complica más si todo se desenvuelve en un contexto de volatilidad e incertidumbre en un contexto desconocido hasta la fecha", y que reúnen, ha enumerado, la evolución de la pandemia, la gestión de los fondos de recuperación y resiliencia, rebajas en las previsiones de crecimiento y del alza de la inflación.

La exposición ha generado críticas desde Vox, cuyo diputado Francisco Ocaña ha defendido que "la sumisión a las cuestiones morales de la izquierda" entre otros motivos "es lo que hace que Andalucía no tenga presupuesto", y también desde el PSOE-A y UP.

Por parte de los socialistas, Antonio Ramírez de Arellano ha remarcado que desde la Junta "decidieron prorrogar" el presupuesto "porque consideraban estúpido tener presupuesto porque era año electoral", acusando al consejero de "teatrillo" con este asunto. "Ahora usan como excusa los presupuestos otra vez, día sí, día no, o no, para adelantar las elecciones", ha señalado.

Mientras, desde UP Guzmán Ahumada ha criticado que desde la Junta se esté "frivolizando con un adelanto electoral mientras que no conocemos ninguna medida real del gobierno (regional) para atajar esta crisis". Las intervenciones se han completado con la defensa del diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White, quien ha dicho que el Ejecutivo andaluz "está paliando la situación de la mejor forma posible mediante modificaciones presupuestarias" y la invitación desde el PP por parte de Pablo Venzal a que el consejero hablara "de la necesidad de un nuevo presupuesto".

"Cuando me dicen de la necesidad de un nuevo presupuesto... fíjese, el presupuesto de 2021 está hecho en el año 2020", ha respondido Bravo, "cuando no sabíamos si la pandemia iba a continuar y continuó, cuando no teníamos una inflación disparada y una guerra. Y es el que estamos aplicando en el año 2022, pero imagínense en el 2023".

"Creo que es necesario darle esa importancia a lo que es ese presupuesto que yo creo que en ese camino tenemos que seguir apuntando en el ejercicio", ha continuado el consejero.

Bravo también ha sido criticado tanto por el PSOE como por UP por haber pedido que su comparecencia en comisión se atrasara por la tarde, algo que han achacado a los compromisos del consejero dentro de la directiva nacional del PP, algo que ha negado el consejero. "No dejo de atender nada", ha dicho.