PSOE-A urge un "cambio de rumbo" por el "colapso" de la dependencia y Junta defiende seguir implantando su nuevo sistema

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo ha urgido este jueves al Gobierno andaluz del PP-A un "cambio de rumbo" para "mejorar la gestión" del sistema de la dependencia, que, en su opinión, atraviesa una situación de "colapso", mientras que la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se ha mostrado confiada en una mejora de la situación cuando el nuevo sistema que ha comenzado a implementar su departamento para "agilizar" trámites esté completamente implantado.

Ha sido en el transcurso de una interpelación que el citado diputado socialista ha dirigido a la consejera de Inclusión Social, a quien José Luis Ruiz Espejo ha afeado "la situación que actualmente atraviesa el sistema de la dependencia en Andalucía", que "vuelve a poner de manifiesto la incapacidad del Gobierno andaluz para "reducir de forma definitiva las listas de espera, la demora en la tramitación y la atención en los plazos establecidos en la ley a las personas dependientes andaluzas".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha subrayado que "continúa aumentando el tiempo de espera para acceder a la prestación", y "los últimos datos, publicados a 30 de septiembre, confirman el colapso que sufre el sistema de dependencia en Andalucía, provocado por un nuevo sistema de gestión implementado desde principio de año", y con el que existe "una lista de espera de más de 53.000 personas y más de 609 días de demora, según los últimos datos publicados", ha puesto de relieve.

José Luis Ruiz Espejo ha denunciado que el "nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones" puesto en marcha por la Junta "de momento lo que ha provocado es que en los primeros nueve meses del año se haya registrado una caída de 11.000 personas a las que se ha reconocido su derecho, que se haya aumentado hasta los 53.000 personas la lista de espera, y que haya aumentado la demora hasta 609 días".

Ha subrayado que "los propios profesionales denuncian" los inconvenientes, a su juicio, del nuevo sistema, y ha criticado que la respuesta de la Junta "no ha sido la de empatizar con la advertencia" de estos funcionarios y técnicos "atendiendo sus preocupaciones y recomendaciones o sugerencias", sino que "han iniciado una purga de personal mediante ceses indiscriminados e injustificados", como, según ha abundado, se ha denunciado en Córdoba o en Granada.

En esa línea, desde el Grupo Socialista han exigido a la consejera "explicaciones convincentes por estos ceses y dimisiones", así como le han emplazado a "depurar responsabilidades y detener la persecución de profesionales en la Agencia de Dependencia de Andalucía", a la vez que le ha pedido "respeto para su desempeño y trabajo profesional".

Ruiz Espejo ha agregado que "las principales críticas al sistema se centran además en la falta de creación de nuevos recursos residenciales, en la externalización de servicios clave como el de citas previa", y ha subrayado que "los dependientes en Andalucía representan uno de los sectores más vulnerables en nuestra sociedad y su derecho debe ser garantizado y protegido".

El representante del Grupo Socialista ha pedido así a la Junta "mejorar la coordinación entre las administraciones", un "refuerzo de la digitalización inclusiva, dotación de recursos humanos suficientes, cualificados con la ampliación de plazas y profesionales de Trabajo Social, rectificación de las medidas impuestas, transparencia y accesibilidad a los datos y listas de acceso", entre otras cuestiones.

Ruiz Espejo ha culpado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber "generado un tapón en el acceso" al sistema, y ha denunciado que "hay personas de 80 años sin valorar y revisiones de grado por empeoramiento del estado físico y de salud sin tramitar". "La burocracia de los plazos se come la vida de los mayores, que lo que menos tienen es tiempo para seguir esperando", ha advertido, remarcando que más de 3.700 personas han muerto este año esperando la prestación.

Finalmente, el diputado socialista ha subrayado que "Andalucía recibe 1.500 millones más con Pedro Sánchez" como presidente del Gobierno que con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), "pero la Junta con Moreno Bonilla ha bajado su participación del 80 al 60% en la financiación de la dependencia", ha criticado Ruiz Espejo para concluir que "el problema no es solo de financiación, sino de gestión, porque (la Junta) ha tenido más dinero que nunca para mejorar el sistema y dar cobertura a los dependientes andaluces".

LOLES LÓPEZ DEFIENDE QUE INTENTA "RECTIFICAR" LO QUE NO FUNCIONABA

Por su parte, la consejera Loles López ha replicado al parlamentario socialista que ella está "intentando rectificar un procedimiento que ha llevado años sin funcionar", y a sus advertencias sobre el "colapso" en el sistema ha replicado con datos de los años 2015 o 2016, cuando el PSOE-A gobernaba la Junta y se registraba una media de espera de "1.275 días", o había "200.000 personas en lista de espera", según ha puesto de relieve.

Loles López ha criticado además que los socialistas cuando gobernaban "concertaban un número limitado de plazas" en residencias y, "además, no las ocupaban", además de que desde la Junta "no se les pagaba a los ayuntamientos la ayuda a domicilio", y se registraron "hasta ocho años de retraso". Tras ello, ha aseverado que, "cuando un sistema no ha funcionado durante muchos años, uno tiene la obligación de venir aquí y, por lo menos, intentar mejorarlo", y "eso es lo que hemos hecho en estos seis años" de gobierno de Juanma Moreno, ha añadido.

La consejera también ha destacado "datos oficiales" como que "por primera vez se superan las 426.000 prestaciones", de forma que "hemos crecido un 52,6% desde el 2018", último año de gobierno socialista, y "superamos las 288.000 personas beneficiarias, un 35,8% más" que hace seis años.

Asimismo, ha defendido que el Gobierno de Moreno ha apostado por la dependencia incrementando el precio-hora "hasta un 24,2%", o creando "4.553 plazas residenciales", cuando los socialistas "crearon 283 en su última legislatura" en la Junta. Además, ha valorado que el Ejecutivo del PP-A ha dedicado "134 millones de euros para la construcción y rehabilitación en centros de día y en residencias".

Igualmente, ha reivindicado el cambio de sistema acometido por su departamento para mejorar un sistema cuya gestión "durante muchos años no ha funcionado", y con el que se busca "simplificar" los plazos y los trámites, tras lo que ha espetado al representante socialista que a él "le preocupan las estadísticas", y a ella "las personas", y celebrará si el sistema acoge a más personas que "llevan años sin ser atendidas".

Sobre financiación, la consejera ha reivindicado que "Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más dinero pone a pulmón", y "desde que gobierna Juanma Moreno ha puesto 4.000 millones de euros más que Pedro Sánchez para la dependencia".

Frente a ello, ha criticado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado acordada este año por el Gobierno por "interés político" le "costó a los dependientes andaluces 200 millones de euros", y ha preguntado al diputado socialista si "le va a exigir a Pedro Sánchez que cumpla con los dependientes andaluces", así como que "repare ese coste de 200 millones de euros por prorrogar los Presupuestos" para 2024.

Finalmente, la consejera ha admitido que ella está "muy lejos de ser perfecta" y comete "errores todos los días", así como que "puede ser" que desde su departamento "hemos corrido en la implantación del procedimiento" nuevo para la gestión del sistema, así como que este no está "implantado al cien por cien" aún, pero ha descartado dar "marcha atrás, porque cuando esté totalmente implantado se van a agilizar los plazos", y "detrás de cada plazo agilizado habrá personas, que es lo que importa", ha sentenciado.