PSOE-A ve "aberrante" que PP-A y Cs planteen cambiar el Estatuto por los aforamientos "de espaldas" al resto de partidos

Publicado 11/03/2019 14:50:06 CET

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha calificado este lunes de "aberrante" que PP-A y Ciudadanos (Cs), socios en el Gobierno andaluz, estén dispuestos a plantear una reforma del Estatuto de Autonomía para la supresión de los aforamientos en la comunidad autónoma, "de espaldas" al resto de formaciones políticas y sin diálogo.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha manifestado que es la primera vez en la historia de la autonomía andaluza que dos partidos, "a espaldas" del resto de formaciones representadas en la Cámara, se sientan para "cambiar" el Estatuto de Autonomía.

Ha recordado que cuando en el año 2004 se decidió abordar la modificación del Estatuto de Autonomía, las conversaciones se desarrollaron entre todos los partidos y sobre la mesa se puso claramente para qué, cómo y con qué objetivos.

Para Cornejo, esta actitud de PP-A y Ciudadanos obedece bien a que "no saben lo que hacen, son torpes" bien a que tienen "tintes autoritarios" y creen que pueden cambiar el Estatuto, contando por supuesto con la "extrema derecha" de Vox, sin buscar el diálogo, el acuerdo y el consenso con otros partidos de la Cámara.

En su opinión, "no es de recibo" esta actitud de ambos partidos, a los que ha pedido que si no saben gobernar Andalucía, no traten de "desviar la atención" de esta manera, porque con el Estatuto de Autonomía "no se pueden permitir este tipo de actuaciones".

Juan Cornejo ha insistido en trasladar que la posición del PSOE-A es que el asunto de la eliminación de los aforamientos debe abordarse a nivel nacional.