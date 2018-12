El PSOE-A ve "muy triste" que Rivera y Casado "decidan" lo que va a pasar en Andalucía

Actualizado 31/12/2018 14:56:22 CET

La secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, ha considerado "muy triste" que los líderes de Ciudadanos (Cs) y el PP, Albert Rivera y Pablo Casado, sean los que "decidan" en Madrid lo que va a pasar en la comunidad autónoma andaluza, que, a su juicio, convierten en "moneda de cambio" para llegar a la Moncloa.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Serrano ha criticado que la formación naranja "pretenda blanquear a la ultraderecha" y "engañar a los andaluces diciendo que el pacto está hecho con el PP, pero no con Vox", cuando para el gobierno de Andalucía tanto PP como Cs "necesitan permanente y diariamente los votos de Vox: si no, no salen las cuentas".

Y es que Vox, sostiene, "no va a dar los votos a cambio de nada", aludiendo en este sentido a pretensiones de esta formación como la derogación de competencias o "ir contra el Estatuto de Autonomía", delante del cual, recuerda, "no quisieron ni prometer el cargo".

"Que Rivera diga qué va a hacer. Debería hablar claro y contundente, decir si merece más la pena ese acuerdo de la vergüenza o ser coherente con lo que dice en Europa, si quiere estar con Macron y Merkel o con Salvini, los radicales de Alemania y Marine Le Pen", ha sentenciado Serrano, que recuerda que los andaluces "ya dijimos que queríamos una Andalucía en igualdad con el resto de España, con las competencias necesarias para gestionar administrativa y políticamente esta tierra".

Lamenta especialmente que Cs actúe "a escondidas" y "quiera enmascarar a Vox, como si fuera un fantasma, y no reconocerlo", ya que se "blanquea la componenda en las votaciones para que tengan voz y voto en la Mesa del Parlamento, y en ese tripartito de la vergüenza que quieren conformar y acordar".

Por lo demás, la secretaria de Política Municipal del PSOE-A ha valorado el discurso de Fin de Año de la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, calificándolo de "contundente y claro en la defensa de lo que ha supuesto el autogobierno para esta tierra y los andaluces".

La región, según Serrano, necesita no obstante "seguir reivindicando su autonomía y los derechos conquistados, que podemos pensar que son irreversibles, pero que está claro que hay que seguir defendiendo en un momento político complicado en Europa y España por el avance de las fuerzas de ultraderecha". "Los andaluces no somos más que nadie pero no queremos ser menos", ha apostillado.