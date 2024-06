La recreación de la leyenda de la Tragantía reunirá el 22 de junio en Cazorla a más de 600 personas

CAZORLA (JAÉN), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recreación de la leyenda de La Tragantía reunirá la noche del 22 de junio en Cazorla (Jaén) a más de 600 personas en un programa que, un año más, guarda sorpresas que solo se desvelarán en directo y que están relacionadas con la música, el teatro, la danza y la magia.

"La cultura mediterránea cobrará especial y singular protagonismo en Cazorla coincidiendo con el solsticio de verano y convirtiendo este evento, una vez más, en una seña de identidad del municipio y sus vecinos y vecinas. Un evento único y exclusivo que queremos seguir poniendo en valor", ha afirmado la concejala de Cultura, Nuria Serrano.

En este sentido, ha apuntado que "es uno de los más singulares y atractivos de la provincia de Jaén" puesto en marcha hace muchos años y que llena las calles y plazas de la localidad, especialmente del casco histórico, "en una noche de leyenda".

La edil ha valorado la implicación de la ciudadanía en esta actividad, que "recupera la simbología de Cazorla y, a la vez, pone en valor diversos enclaves y espacios naturales de gran riqueza paisajística, histórica y cultural".

"La programación, como cada año, mantiene muchas sorpresas durante su recorrido, conformando así un encanto especial entre los asistentes durante el desarrollo del evento, algo que hace que esta noche sea mágica", ha manifestado.

Pasacalles, espectáculos de luz y color, magia, danza, teatro y conciertos son algunas de las actividades programadas que recorrerán las calles de Cazorla hasta culminar en el Castillo de la Yedra. Las compañías implicadas son Inestable Teatro, Yera Teatro, Sacude Danza, EX Producciones, Agrupación Musical de Cazorla, Asociación Sociocultural Ríos de Teatro y LosDedae Dance Company.

De esta forma, un año más se pretende recrear esa leyenda, que cuenta cómo una princesa mora fue encerrada por su padre en una de las cuevas del castillo de La Yedra durante la conquista de la zona por las tropas castellanas, con la esperanza de retomar el enclave y rescatarla.

No pudo cumplirlo al morir en su huida de los enemigos y la joven, en su larga espera, acabó convirtiéndose en un ser mitad lagarto mitad mujer para solo salir las noches de San Juan cuando se dice que se oye: 'Yo soy la Tragantía, hija del rey moro. El que me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan'.