JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado este sábado que "la mejor noticia que podía recibir la ciudad de Jaén es que Julio Millán vuelva a ser su alcalde".

En un comunicado, Reyes ha mostrado su satisfacción por una moción de censura "absolutamente necesaria para volver a reactivar el ayuntamiento de la capital después de año y medio de deriva municipal con el PP y de incumplimientos flagrantes por parte de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla".

"La mala noticia es que se han perdido casi dos años de mandato municipal en Jaén por culpa de la derecha, pero la buena noticia es que, a partir del 2 de enero, vuelve un equipo de gobierno que tiene un proyecto sólido para Jaén, que genera ilusión y que trae nuevamente esperanza a esta ciudad, porque ya demostró su capacidad de gestión entre 2019 y 2023 y así se lo sigue reconociendo la propia ciudadanía", ha argumentado sobre el acuerdo entre PSOE y Jaén Merece Más.

En este sentido, ha recordado que el PSOE ganó las elecciones municipales de 2023 como consecuencia "de aquella buena gestión que permitió a Jaén recuperar la capitalidad de la provincia que había perdido con la derecha".

Reyes ha agradecido la disposición al diálogo y al acuerdo por parte de Jaén Merece Más "para dar este giro a la gestión municipal" y está convencido de que este pacto "va a traer una sustancial mejora en las políticas desplegadas desde la Plaza de Santa María a todos los niveles".

Según ha agregado, este cambio volverá a traer el "rigor en la gestión económica de un ayuntamiento que fue arruinado por el PP, como todo el mundo sabe, salvo algún dirigente nacional del PP despistado, que no conoce Jaén, que no sabe ni dónde está esta ciudad y que ayer hablaba de oídas".

"En los últimos 30 años, el ayuntamiento ha sido lamentablemente gobernado por el PP durante 22 años. Por tanto, está claro que el origen, la causa y la responsabilidad de la ruina municipal llevan el sello imborrable del PP", ha sentenciado.

El dirigente socialista ha lamentado que ante la moción de censura, el PP y la Junta "hayan reaccionado con una pataleta de descalificaciones, acusaciones y falsedades muy típicas de la derecha".

Ha considerado que, en vez de esto, "deberían haberse parado a reflexionar sobre qué es lo que ha fallado en este año y medio y cuál ha sido su responsabilidad en el estancamiento de la capital durante este tiempo".

Por este motivo, les ha aconsejado "que se vayan unos minutos al rincón de pensar y hagan autocrítica sobre su comportamiento desde junio de 2023". "La realidad es que llevan año y medio viviendo de las rentas heredadas de Julio Millán, que el ayuntamiento ha entrado ya en fase de parálisis y que, además, (Juanma) Moreno Bonilla no ha sido capaz de cumplir los compromisos adquiridos con Jaén", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que "hay un maltrato y una discriminación de Moreno Bonilla hacia la provincia de Jaén que se agudiza en el caso de la capital". "No se entiende que gobernando en el ayuntamiento, con un acuerdo firmado con otra fuerza política, Moreno Bonilla no sólo no se haya esmerado en cuidar a esta ciudad, sino que haya confirmado su desprecio a Jaén con el incumplimiento de esos compromisos", ha indicado.