El alcalde de Jaén (PP) lamenta la "incomprensible e injusta" moción de cuando "empezaban a cristalizar los proyectos"

JAÉN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha lamentado la "incomprensible e injusta" moción de censura registrada este viernes por su socio de gobierno, Jaén Merece Más, junto al PSOE "cuando empezaban a cristalizar los proyectos".

Así lo ha indicado en rueda de prensa una vez conocida la decisión de JM+, que la ha justificado por la "inacción del Partido Popular" a la hora de cumplir el pacto de gobierno que ambos firmaron tras las elecciones municipales de 2023 y por el que el PP logró la Alcaldía en detrimento del PSOE, que fue la fuerza más votada.

En su intervención, el regidor ha rechazado esa visión de JM+ al mostrar su "satisfacción por el trabajo" desarrollando durante el último año y medio. Por ello, ha expresado también su "profunda tristeza y decepción por una moción de censura que es totalmente incomprensible", ya que impide continuar con la "transformación de la ciudad.

"El próximo 2 de enero, además de concretarse una moción de censura lo que realmente se firma es el acta de defunción de un magnífico proyecto de futuro para Jaén. Un proyecto que iba a situar a Jaén en un lugar que le corresponde por derecho propio. También con trabajo, con esfuerzo y con responsabilidad", ha aseverado.

Al respecto, ha reivindicado que se ha trabajado "bien" con "el firme propósito de enderezar el rumbo de un ayuntamiento a la deriva" y "en tan solo 18 meses" han conseguido que la capital "tenga un horizonte más próspero y un mejor futuro".

"Solamente puedo calificar de incomprensible esta moción de censura, justo ahora que empezaban a cristalizar los proyectos. Por eso es incomprensible, por extemporánea. No era el momento", ha dicho, no sin apuntar, además, que "Jaén Merece Más se echa en brazos" de un PSOE que "durante casi 40 años de gobierno en la Junta Andalucía ha discriminado a Jaén" y en sus mandatos municipales "no hizo nada por mejorar esta ciudad".

Ha abundado en que se trata de una decisión "injusta porque no tiene ningún fundamento, equivocada porque pacta la moción con un partido que no ha hecho nada bueno por Jaén y reveladora porque exactamente esta ciudad merece mucho más que contar con un partido que comete esta injusticia y esta equivocación".

"Hoy Jaén pierde. Se le niega esta oportunidad histórica", ha afirmado el regidor, quien ha felicitado a sus compañeros por "haber gestionado con seriedad, rigor y eficacia".

Por otro lado, ha considerado que JM+ "es plenamente consciente de que en poco tiempo se han ejecutado, se han puesto en funcionamiento muchas de las medidas adoptadas en el equipo de gobierno". De ahí que haya afeado a "la franquicia de la España vaciada en Jaén" que de forma "incoherente" se alíe con un partido "manchado por la corrupción en sus más altas instancias".

ALIANZA CON LA JUNTA

Igualmente, ha resaltado la "alianza con la Junta de Andalucía" lograda por el equipo de gobierno y que "no existía" antes "porque el PSOE no había hecho los deberes" durante su mandato. Ello ha permitido iniciar "numerosos proyectos importantes para la ciudad, unos que estaban abandonados en un cajón por tantos años" y que "han empezado a tomar forma" con un Ejecutivo autonómico "totalmente comprometido" con la ciudad y la provincia.

En este punto, y defendiendo la evolución de medidas incluidas en el acuerdo firmado con JM+, ha lamentado que la moción se registre "justo cuando estaba el consejero de Justicia, José Antonio Nieto" en la capital firmando un convenio para "agilizar" y "digitalizar" la administración del Ayuntamiento.

De hecho, ha explicado que ha sido al salir de ese acto cuando se ha enterado "por la prensa" de la moción de censura, sobre la que el portavoz de JM+, Luis García, le informó ya en una llamada posterior, pese que a primera hora había intentado contactar con él.

"Mi conclusión es que, desde luego, Jaén no se merece esto", ha subrayado el alcalde, quien ha podido hablar telefónicamente con el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, quien le ha trasladado "ánimo" y su "estupefacción" por la moción de censura.

Finalmente, González, que ha adelantado que se mantendrá como concejal en la oposición, ha expresado su "preocupación" por que "grandes proyectos" impulsados por el gobierno local se puedan quedar sobre la mesa. Como ejemplo, ha aludido al distrito digital El Banco, el centro de ocio en la estación de autobuses o los relacionados con los fondos europeos EDIL.

APOYO PROVINCIAL ANTE EL "ERROR" DE JM+

Por su parte, el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez --que ha estado en la comparecencia junto a otros cargos provinciales y el resto de los concejales 'populares' en la capital-- ha tildado de "error" la decisión de Jaén Merece Más y ha trasladado el apoyo del partido al alcalde y su equipo.

"No entendemos este giro de guion de Jaén Merece Más, que cae en los brazos del peor Partido Socialista de la historia, con el peor líder de la historia que es Pedro Sánchez, un partido asediado por la corrupción", ha declarado.

En su opinión, en JM+ "han cambiado al mejor ejemplo del mejor partido de gestión con el mejor líder posible, que es el Partido Popular, el de Juan Manuel Moreno y el de Agustín González, por el peor PSOE de la historia con el peor líder de la historia, como es Pedro Sánchez, y con un líder, ya veremos si a partir de febrero lo sigue siendo o no, de un tal Juan Espada".

Asimismo, ha señalado que con esta moción, Jaén Merece Más decide abandonar un proyecto "estable y de futuro", pero ha incidido en que el PP van a salir "mucho más fuertes" porque no tiene "fisuras" ni "liadas internas".

"Nosotros estaremos vigilantes en donde estemos y no nos bajaremos de ese carro, de ese modelo de gestión que es el de Juan Manuel Moreno, de mirar hacia adelante, de ser constructivos, propositivos, centrados y moderados. De ahí no nos van a bajar", ha dicho Domínguez, que ha emplazado al PSOE y a JM+ a ver lo que ocurre en las próximas elecciones municipales de 2027.