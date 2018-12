Rodríguez y Maíllo defienden la confluencia pese al retroceso del 2D y apuestan por repetirla en las municipales

Actualizado 14/12/2018 14:38:48 CET

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores generales de Podemos Andalucía e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, cabezas visibles de la coalición Adelante Andalucía con la que han concurrido en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, abogan por repetir esta confluencia en los comicios municipales del próximo mes de mayo con el objetivo de "construir gobiernos municipales de Adelante Andalucía que se conviertan en baluartes del gobierno para la gente que frene las políticas de derechas".

Así lo trasladarán sendos dirigentes a los máximos órganos de sus formaciones políticas este domingo, cuando se reunirán por primera vez tras las elecciones autonómicas el Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía (CCA) y la Coordinadora Andaluza de IULV-CA, donde abordarán el debate de un informe de resultados y consideraciones políticas a las referidas elecciones, en las que IU y Podemos bajo la marca Adelante Andalucía consiguieron 17 escaños, tres menos de los que obtuvieron en el 2015 cuando concurrieron a las urnas por separado; y donde también abordarán el calendario de elecciones municipales.

En sendos audios distribuidos por los partidos, Teresa Rodríguez ha explicado que la intención de reunir el CCA es "iniciar un periodo de reflexión, debate, autocrítica, balance y perspectiva después de las elecciones del 2 de diciembre" y hacerlo "sin melancolía, con mucho ánimo y esperanza, y sobre todo mirando a las municipales".

Tras incidir en que a nivel andaluz la confluencia ha sido primera fuerza en 28 municipios, incluida Cádiz capital, y segunda fuerza en 140 municipios, incluida Sevilla, considera que el espacio de Adelante Andalucía "tiene un suelo firme en el ámbito municipal y nos toca reactivar a los sectores que se abstuvieron el 2 de diciembre". Por eso, el reto que se propone es "construir gobiernos municipales de Adelante Andalucía que se conviertan en baluarte del gobierno para la gente que frene las políticas de derecha".

Por su parte, Maíllo ha avanzado que en la Coordinadora Andaluza de IU analizarán los resultados de Adelante Andalucía y espera que esto "sirva de análisis sobre los resultados, el apoyo recibido, la necesidad de mejora, el papel que tenemos que tener en defensa de los intereses de la mayoría social y las condiciones de vida de la gente que están deterioradas".

Y a partir de ahí, según ha proseguido, "empezar a construir un proceso en el que tenemos que hacer un llamamiento tanto a quienes nos votaron y agradecerles su apoyo como a quienes se quedaron en casa y que tendrán una oportunidad en las municipales de revertir el triunfo de las derechas el pasado 2 de diciembre".

Así las cosas, tanto la dirección que encabeza Teresa Rodríguez como la que encabeza Antonio Maíllo defenderán ante sus máximos órganos que el proyecto político de confluencia plasmado en Adelante Andalucía "es el camino" y que, tras la pertinente autocrítica y análisis del resultado, "no cabe lamerse las heridas", pues entienden que para que la unidad fructifique necesita que el proyecto tenga vocación de perdurabilidad, que sea identificable y que clarifique sus objetivos a medio y largo plazo.

Por todo ello, tanto Podemos como IU iniciarán una reflexión colectiva a partir de este domingo desde las bases militantes de cada organización con la vista puesta en definir la estrategia hasta las elecciones municipales "y cohesionarnos desde la autocrítica, el debate constructivo y el servicio a la clase andaluza trabajadora".

CRÍTICOS DE IULV-CA

En el caso de IULV-CA, los críticos con la dirección de Maíllo ya han anunciado que defenderán este domingo ante la Coordinadora Andaluza todo lo contrario, que se asuman responsabilidades tras el "fracaso" de los resultados cosechados en las urnas el 2D y que la confluencia no se repita de cara a los próximos los comicios locales.

José Luis Pérez Tapias, candidato alternativo a la Coordinación General de IULV-CA en la última Asamblea de la federación de izquierdas y cabeza visible del sector crítico, cree que los resultados de Adelante Andalucía solo pueden valorarse como "un fracaso" porque no se han conseguido ninguno de los objetivos marcados, tanto a nivel electoral como político.

En clave electoral, "no se han aumentado diputados, sino que se han perdido tres y se han obtenido 300.000 votos menos", algo que demuestra, a su juicio, que la confluencia "no suma, sino que resta", mientras cree que no se ha conseguido sumar apoyos de antiguos votantes del PSOE porque "no se ha ofrecido una alternativa atractiva de izquierdas".

En clave política, según defendió, no se ha logrado el objetivo de frenar a la derecha, que "entra con fuerza" en el nuevo Parlamento y tiene "bastantes opciones de gobernar". "No hemos conseguido presentarnos como alternativa de cambio y de gobierno, y vamos a ser bastante poco determinantes como oposición", lamentó.