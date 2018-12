Teresa Rodríguez saluda las protestas y condena incidentes en Cádiz: "Democracia también es que la gente se movilice"

Actualizado 05/12/2018 14:05:44 CET

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a presidir la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha saludado este miércoles las manifestaciones que se han celebrado en diferentes ciudades andaluzas contra las políticas fascistas, tras la entrada de Vox en el Parlamento andaluz en virtud de los resultados de las elecciones del 2D, si bien ha condenado lo que ocurrió en Cádiz, donde la protesta se saldó con dos detenidos acusados de desórdenes públicos y atentado contra agentes.

En rueda de prensa en Sevilla, junto al líder andaluz de IULV-CA, Antonio Maíllo, Rodríguez ha defendido que las movilizaciones "no son reprochables como no aceptación de los resultados electorales", toda vez que desde la confluencia no entienden la democracia representativa "como un fenómeno totalitario y orgánico que copa absolutamente todo" sino que, en su opinión, "la democracia también es que la gente se movilice, salga a calle, dé su opinión, alimente el sentido común de la solidaridad y recupere los valores de la igualdad, y eso es una buena noticia".

La dirigente de Podemos ha destacado que la gran mayoría de las manifestaciones han discurrido en un ambiente pacífico, a la par que ha hecho hincapié en que estos movimientos revelan que "hay una nueva tensión por la politización en el sentido autoorganizado de la gente joven, que sale a la calle y define valores que tenemos en común, valores de solidaridad y de defensa de la autonomía andaluza".

Respecto a lo ocurrido en Cádiz, se ha remitido al posicionamiento de su partido allí aunque ha insistido en que los actos vandálicos registrados son "terribles" y "condenables".

En cualquier caso, Teresa Rodríguez ha pedido que este hecho aislado "no suplante el fenómeno absolutamente mayoritario de miles de andaluces saliendo a las calles de manera pacífica a defender la igualdad de derechos y la autonomía andaluza". "Es un caso puntual --el de Cádiz-- en una movilización de mil en toda Andalucía, aislable y excepcional", ha zanjado.