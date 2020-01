Rubiño (PSOE-A) afirma que Susana Díaz es un "valor seguro para el socialismo andaluz" y su fuerza es "arrolladora"

Publicado 17/01/2020 13:52:33 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha defendido este viernes que la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, es un "valor seguro para el socialismo andaluz" y su fuerza es "arrolladora".

En rueda de prensa, Rubiño, preguntada sobre el debate interno en el PSOE-A de cara a la elección, en un próximo congreso regional, de la persona que ostentará la Secretaria General del partido, ha recalcado que los socialistas andaluces están ahora centrados en valorar lo que ha hecho el Gobierno andaluz de las tres derechas en esta comunidad "y nada ni nadie nos va a distraer de ese objetivo, que es poner sobre la mesa el destrozo y los recortes en derechos y en libertades que está llevando a cabo la Junta".

Ha añadido que la ciudadanía está en otras cuestiones, como son el empleo, la educación, la sanidad, la dependencia o la igualdad, y esas son también "las preocupaciones de los socialistas andaluces y del PSOE-A".

No obstante, ha dicho sobre Susana Díaz, que ha expresado su intención de volver a optar a la Secretaría General del PSOE-A, que la ve "con muchas fuerzas y ganas" para presentarse a ese proceso interno. "Estamos convencidos de que su fuerza, que es arrolladora, es la que nos va a mover a todos", según ha indicado Rubiño, quien ha insistido en que los socialistas no van a desviar la atención de lo que interesa a la ciudadanía, "que no son tanto los procesos internos de los partidos como los recortes en derechos, servicios o libertades que se están produciendo".

"Susana Díaz es un valor seguro parta el socialismo andaluz, como ha demostrado ganando cinco comicios en tan solo un año", según ha señalado Beatriz Rubiño, quien ha añadido que "su fuerza y su capacidad de trabajo y de gestión no son objeto de duda, y para nosotros es un valor absolutamente seguro".