Salvador Fuentes señala que "en septiembre" se empezará a trabajar en el convenio colectivo de Emproacsa

CÓRDOBA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), el popular Salvador Fuentes, ha afirmado este miércoles que "vamos a convocar una asamblea en septiembre", pues la idea es que ese mes "estemos en condiciones de empezar a trabajar" en el convenio colectivo de la empresa pública, algo que no se ha hecho hasta el momento dado que los esfuerzos se centraban en sacar a Emproacsa de la "quiebra técnica", con la "prioridad" de pagar "las nóminas de los trabajadores", así como a los proveedores.

Así lo ha expresado el también presidente de la Diputación de Córdoba durante el Pleno de la institución provincial, añadiendo que para septiembre "tendremos los suficientes recursos en caja para avanzar todo el gasto a 31 de diciembre y prever un presupuesto de 2025, que va a ser muy ambicioso", pues será "una inversión de 110 millones de euros en estos cuatro años".

"No he tenido otro empeño que salvar los muebles de la empresa y que los trabajadores cobrasen todas las nóminas en tiempo y forma", ha manifestado Fuentes, quien ha agregado que, "sin duda, habrá convenio" y "si las condiciones que establecen los sindicatos no son condiciones disparatadas no va a haber ningún problema", pues el "único problema" que tenía Emproacsa "eran sus cuentas y la situación de quiebra técnica", que llevaría a la disolución de la entidad.

En este sentido, Fuentes ha recordado que la empresa provincial de aguas estaba en "quiebra técnica" en octubre de 2023, cuando "la deuda acumulada era 14,5 millones de euros" y la previsión de pérdidas "al cierre del ejercicio era de 10,5 millones de euros", motivo por el que Diputación inyectó 7,8 millones de euros a Emproacsa. Igualmente, en 2024 la empresa ha recibido otros 21 millones de euros y ha llevado a cabo una revisión de tarifas.

Por otro lado, Fuentes ha anunciado que recientemente "hemos recibido una notificación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir" acerca de "una deuda pendiente con la confederación por obras realizadas en el año 2022" y que alcanzan un montante de "3,5 millones de euros". "Esto va por prioridades" y lo "primero es salvar las cuentas y la empresa", ha dicho.

En cualquier caso, el máximo responsable de la Diputación ha puesto en valor que en este tiempo se han hecho avances en causas muy importantes de los trabajadores de Emproacsa como pueden ser la "conversión en indefinido de los contratos de relevo" o la "aprobación de las solicitudes ya existentes de jubilación parcial y no resuelta por la anterior dirección", al igual que la "estabilización de la plantilla del laboratorio de control de calidad", entre otros.

"Me ha quitado el sueño que no había dinero para pagar las nóminas desde junio de 2023" en Emproacsa, ha dicho Fuentes, quien ha puesto en valor que actualmente "están pagadas todas las nóminas", a lo que ha añadido que los trabajadores de la empresa de aguas tendrán una subida salarial lineal de dos puntos como lo tienen todos los trabajadores públicos", tal y como se ha aprobado en Pleno.

CCOO

Por su parte y en una nota, CCOO ha señalado que el comité de empresa de Emproacsa se ha concentrado a las puertas de la Diputación de Córdoba para exigir el "cumplimiento del convenio colectivo y respeto a la organización sindical mayoritaria en el comité, CCOO", que en las elecciones celebradas el pasado mes de octubre "obtuvo diez de los 13 delegados que componen el comité de empresa".

El presidente del comité de empresa y responsable de la Sección Sindical de CCOO en Emproacsa, Vicente Suárez, ha explicado que "desde que llegó el nuevo presidente, Salvador Fuentes, no se reúne con la representación mayoritaria del comité y, sin embargo, sí lo hace con otras secciones sindicales muy minoritarias con las que llegan a acuerdos que tenemos que impugnar porque no tienen representación para firmarlos y llevarlos al juzgado".

Así las cosas, Suárez ha asegurado que desde "CCOO intentamos negociar, a través de las comisiones paritarias en las que, como dice el convenio colectivo, es obligatoria antes de acudir al Sercla y al juzgado, pero la empresa no se presenta".

Según ha continuado, "en octubre se denunció el convenio colectivo y se convocó la mesa de negociación del nuevo convenio, pero la empresa no se presentó. Transcurridos meses, se volvió a solicitar la constitución de la mesa, y en esta ocasión ni la empresa ni el sindicato minoritario acudieron a la convocatoria, lo que ha obligado al sindicato mayoritario en el comité a llevarlo al juzgado".

"Pero lo grave es que al día siguiente, intentando disfrazar un poco la situación, por fin se constituye la mesa, pero no se ha vuelto a reunir desde entonces y han pasado seis mes", ha criticado Suárez, quien ha afirmado que "esta situación está llevando a una paralización total y absoluta de la empresa".

Al margen de la cuestión de la negociación del convenio colectivo, el responsable sindical ha remarcado que "se están dando otras situaciones que para la representación mayoritaria en el comité incumplen el convenio", como "nombramientos a dedo", alertando de que se están "desmantelando los servicios que tiene la empresa" y "llevamos meses y meses sin proyectos ni obras".

Para concluir, ha subrayado que "ahora mismo tenemos cinco denuncias en los juzgados", unos juzgados que "están saturados y antes de ir intentamos por todos los mecanismos llegar a un acuerdo con la empresa a través de la paritaria pero no se presentan, lo que nos obliga a ir al juzgado".

UGT

Por otro lado y también en una nota, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) ha criticado "la actitud antisindical, autocrática y antidemocrática llevada a cabo por el presidente del comité de empresa de Emproacsa, de CCOO, hacia esta representación social, vetando la participación de UGT en las comisiones evaluadoras y paritarias de manera reiterada, por el simple hecho y argumento de no compartir ni aceptar los posicionamientos de CCOO".

El delegado de UGT-FICA en la empresa provincial y secretario general de UGT-FICA en la provincia, Pedro Téllez, ha señalado que en el último comité "CCOO decidió vulnerar un derecho fundamental como es el de la libertad sindical", calificando la actitud de CCOO como "absolutamente contraria a Derecho". Además, ha alertado que "CCOO decidió, con sus votos, imposibilitar y vetar la presencia de UGT en las comisiones evaluadoras, vulnerando el principio de proporcionalidad".

El delegado de UGT ha trasladado, "en aras de salvaguardar los intereses de nuestra organización y del colectivo de trabajadores, que esta situación ha sido puesta en conocimiento de los servicios jurídicos de UGT para proceder a una demanda por vulneración de tutela de libertad sindical". A raíz de esta decisión, el sindicato ha cursado la demanda correspondiente al juzgado de lo social, "que por turno de reparto recayó en el Juzgado nº 4 y se señala fecha de juicio para el día 18 de septiembre a las 10,00 horas".

Téllez ha afirmado que la actitud de CCOO "obedece, única y exclusivamente, a una estrategia de descrédito y desgaste contra la nueva dirección". Así, ha agregado que CCOO procede "de la misma manera cuando no puede conseguir sus objetivos sindicales" y la anterior corporación "fue víctima" de "sus amenazas y del descrédito". "La dirección abdicó frente al conflicto y renunció a gestionar la empresa", lo que ahora "no le permiten ni el presidente de la empresa ni la gerencia".

Para último, en declaraciones a los periodistas antes del Pleno de la institución provincial, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha conminado al presidente de la Diputación y de Emproacsa a atender a los trabajadores de la empresa provincial y negociar con los representantes "un convenio que está denunciado", algo "normal para poder llegar a acuerdos, porque lo que están reivindicando es sentarse a dialogar".