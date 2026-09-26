Santa Elena (Jaén) agota las plazas para la 'Travesía del Ciervo', una ruta en 4x4 para dar a conocer la berrea

Cartel de la actividad - AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén) ha puesto en marcha una nueva edición de la 'Travesía del Ciervo', una iniciativa que a partir de la berrea busca dar a conocer la riqueza natural del Parque Natural de Despeñaperros y promocionar el turismo de naturaleza en la provincia.

La berrea del ciervo es el periodo de celo y apareamiento del ciervo, que ocurre todos los años durante los meses de septiembre y octubre. Los machos emiten unos sonidos guturales muy fuertes y roncos --llamados berridos o bramidos-- que se escuchan a kilómetros de distancia.

El tono del sonido indica el tamaño y la edad del animal; los machos más grandes y dominantes tienen voces más graves para atraer a las hembras y asustar a los rivales. Los machos compiten de forma directa y chocan sus grandes astas en duras peleas para defender su territorio y conseguir a las hembras.

Las rutas 4x4 organizadas por el Ayuntamiento de Santa Eleba, cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y la empresa autorizada Bujarkay. La iniciativa ha colgado el cartel de completo al cubrir rápidamente todas sus plazas disponibles para una actividad que se desarrolla del 24 al 30 de septiembre.

El alcalde de Santa Elena, Ramón Coloma, ha explicado a Europa Press que la actividad se lleva a cabo diariamente durante siete días. El programa está diseñado para un único grupo reducido al día de ocho personas al día, que viajan acompañadas por un guía-conductor en un único vehículo 4x4.

La ruta comienza a las 17,00 horas en Santa Elena con un recorrido por los puntos más emblemáticos del parque natural. A partir de las 19,00 horas, los participantes se trasladan a las zonas de observación idóneas para escuchar la berrea y avistar fauna silvestre, adaptando las paradas según las condiciones meteorológicas de la tarde. Tras una cena ofrecida a los visitantes sobre las 20,30 horas, la expedición regresa al municipio al anochecer.

El regidor ha destacado que el objetivo principal de esta iniciativa municipal no es competir con el sector privado, motivo por el cual se limita a una única salida diaria con un solo vehículo. "Nuestra intención es que las empresas autorizadas que se dedican a esto vean un nicho de mercado y sean ellas las que realicen este tipo de eventos", ha señalado Coloma.

La actividad también persIgue ofrecer una oportunidad de bajo coste --con un precio simbólico de 10 euros-- para que personas con menos recursos puedan disfrutar de este patrimonio natural, "un gran desconocido en la provincia".

La financiación de la 'Travesía del Ciervo' corre a cargo principalmente de la Diputación Provincial de Jaén, que se completa con una aportación menor del Ayuntamiento. Asimismo, para poder acceder al espacio protegido durante la época de alto riesgo de incendios forestales, el consistorio colabora con la empresa Bujarkay, que aporta las autorizaciones y permisos necesarios para transitar por el parque.

Tras siete años de trayectoria, el perfil de los participantes de la travesía se concentra mayoritariamente en residentes de la propia provincia de Jaén, incluyendo a vecinos del municipio de Santa Elena y de localidades cercanas.

Las rutas están abiertas al público y las reservas se han realizado a través del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, donde se han centralizado las inscripciones. Las plazas se encuentran agotadas, salvo posibles bajas de última hora.