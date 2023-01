Sanz critica la oposición "a la antigua" y "destructiva" de Espadas: "Ha renunciado a ser alternativa de gobierno"

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la política de oposición "a la antigua" y "destructiva" que está haciendo el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, con la que está demostrado que ha renunciado a ser "alternativa de gobierno".

En una entrevista con Europa Press, ha considerado que Espadas se "equivoca cuando piensa que debe centrarse en desarrollar una oposición destructiva contra el Gobierno andaluz y en oponerse a todo".

Ha indicado que una política de oposición "moderna" sería mucho más efectiva, ya que se consiste en buscar consensos y acuerdos, pero el PSOE de Espadas ha optado por la política de oposición "destructiva", renunciando, en consecuencia, a ser "alternativa de gobierno".

Ha señalado que el problema es que el secretario general del

PSOE-A sólo está centrado en "defender" a Pedro Sánchez y parece más "el delegado del Gobierno central en Andalucía".

En su opinión, no hay quien entienda que el PSOE-A se haya negado a que el PP-A asumiera algunas de sus enmiendas a los Presupuestos de la comunidad para 2023 y las defendiera 'in voce' en el debate final ante el Pleno del Parlamento, después del "error" que cometió el Grupo Socialista al no presentar en el Registro del Parlamento su escrito de mantenimiento de las enmiendas que fueron rechazadas en el trámite en comisión para el debate final en el Pleno.

"Sólo un grupo que quería buscar la confrontación se niega a la tramitación de determinadas enmiendas, cuando la mano tendida del Gobierno andaluz era clara para alcanzar consensos", ha dicho.

En su opinión, "mal camino escoge Espadas cuando su principal preocupación es defender a Pedro Sánchez, en lugar de defender los intereses de Andalucía".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que, de cara al nuevo año, el Gobierno andaluz va a seguir "tendiendo la mano al PSOE-A y al resto de grupos para alcanzar consensos importantes", sobre todo, en relación con medidas para salir de la crisis.