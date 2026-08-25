La Junta reclama a Marlaska "una fecha" para reactivar OCON-Sur: "Exigimos hechos desde el Gobierno de Sánchez"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo.- Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reclamado al Gobierno central "una fecha" para la reactivación del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur) tras la carta remitida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Pedro Sánchez al respecto.

"El gobierno de Sánchez ha optado por no hacer, por no plantear cambios normativos, por no plantear más medios, porque no haya más recursos, porque no haya más personal y porque no haya unidades especializadas. Todo lo contrario, las ha suprimido", ha subrayado este martes en un audio remitido por la Junta.

En esta línea, ha señalado la "incompetencia de Sánchez y de Marlaska". "Exigimos hechos desde el gobierno de Sánchez, acusamos de dejadez y de irresponsabilidad al Ministerio del Interior y al Gobierno por dejar abandonados y tirados a su suerte, sin medios ni apoyo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Andalucía", ha remarcado.

"Para hacer frente a esta evolución de la criminalidad, se hace necesario dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios materiales necesarios, pero también dotarlos de un marco jurídico, con pleno respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y del principio de proporcionalidad, pero sin merma de la eficacia de la acción policial", ha asegurado.

En esta línea, el vicepresidente de la Junta ha reclamado un "refuerzo" de las unidades de investigación y de intervención, así como de las unidades de inteligencia. Una petición acompañada del "reconocimiento de la labor policial en Andalucía como profesión de riesgo".

En paralelo, Sanz ha pedido "una aumento" en las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil así como una reforma normativa que "blinde la autoridad de los agentes y eleve las consecuencias de las agresiones". Por ello, ha propuesto "la inclusión del ataque grave a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como eurodelito, reforzando las penas por ello".

"Consideramos fundamental endurecer también el Código Penal y reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un plan de renovación de la flota marítima en Andalucía en 24 meses y un plan de mantenimiento integral 24-7 para asegurar la operatividad constante", ha explicado.

En este sentido, Sanz ha puesto en el foco en la modificación "imprescindible" de la ley orgánica de los fuerzas y cuerpos de seguridad ante la "conducta de los delincuentes en las persecuciones en las narcolanchas".

"El objetivo sería garantizar una mayor seguridad jurídica y proporcionalidad en la reacción y en el ataque y en la defensa por parte de nuestros cuerpos de seguridad", ha concluido.

Las declaraciones de Sanz se unen a las realizadas, también este martes, por el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, quien ha pedido al Gobierno central "un plan claro" contra el tráfico de drogas y personas, a los que ha calificado como "las dos grandes mafias mundiales".