Silvia Quiñones gana Ucopoética en Córdoba con una obra marcada por la fuerza de sus imágenes y la coherencia expresiva

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Silvia Quiñones Cañete, estudiante de la Universidad de Sevilla (US), se ha proclamado ganadora de la XIII edición de Ucopoética, el certamen de poesía joven universitaria convocado por la Universidad de Córdoba (UCO) a través de su Servicio de Cultura.

El jurado, según ha informado la UCO en una nota, ha premiado "la solidez compositiva, el carácter innovador y la coherencia interna de sus poemas, llenos de imágenes poderosas hiladas con un tono contenido y homogéneo, y que se sirven de lo corporal para construir una imagen singular del mundo".

Presidido por el director de Cultura de la UCO, Fernando Lara de Vicente, e integrado por los poetas María Rosal, Pablo García Casado y Sensi Budía, junto al editor Javier Fernández, el jurado valoró el alto nivel de las obras presentadas en una edición que ha reunido a 24 jóvenes poetas procedentes de las universidades de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Jaén.

Junto a la ganadora, han resultado finalistas José Feria Terán (Universidad de Sevilla), Lucía Castilla Fernández (Universidad de Córdoba), Mar Cózar Carbonell (Universidad de Granada) y Sergio Rodríguez Castro (Universidad de Málaga). Todos ellos verán sus poemas publicados en un volumen colectivo y participarán en los recitales organizados por el Servicio de Cultura.

Ucopoética nació en 2013 como un proyecto de la Universidad de Córdoba para fomentar la creación poética entre el estudiantado de las universidades públicas andaluzas. A lo largo de sus 13 ediciones, se ha consolidado como un laboratorio de creación, lectura y reflexión poética, que combina el certamen literario con talleres, publicaciones y la participación de jóvenes autores en festivales de referencia.

Como parte del premio, Silvia Quiñones formará parte del cartel de Cosmopoética 2026 e Irreconciliables 2026, dos de los encuentros poéticos más destacados del panorama nacional.