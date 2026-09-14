El sindicato Ustea califica de "insuficientes" los recursos para los alumnos andaluces con necesidades especiales

Manifestación reclamando una educación pública de calidad en Andalucía. - USTEA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea ha advertido este lunes de que los recursos son "insuficientes" para el alumnado con necesidades específicas y ha exigido por ello a la Junta una "inversión estructural en personal". El sindicato ha lamentado que la atención a la diversidad dependa de "partidas limitadas" y "fondos extraordinarios" en lugar de plantillas públicas estables. Ante esto, Ustea ha reclamado a la Consejería de Educación un "incremento estructural" de las plantillas de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), orientación y Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

En una nota, el sindicato señala como ejemplo la situación que están viviendo durante el curso 2026/2027 profesionales de Audición y Lenguaje que deben prestar servicio en más de dos centros educativos, "una realidad que evidencia que la Administración andaluza no está garantizando los recursos necesarios para ofrecer una atención especializada, estable y de calidad". La situación resulta "especialmente grave" porque "ni siquiera se están materializando algunos de los compromisos mínimos asumidos por la propia Consejería".

El Acuerdo de 16 de julio de 2025, que "Ustea no suscribió por considerarlo claramente insuficiente", establecía entre sus medidas de Educación Especial la reducción del número de centros atendidos por profesional, teniendo como objetivo no compartir centros y, en todo caso, evitar que se compartieran más de dos. Ustea recuerda que aquel acuerdo contemplaba además analizar durante el curso 2025/2026 los casos de profesionales que compartían centros para avanzar en los cursos posteriores.

Fran Fernández, portavoz de Ustea Enseñanza, expone que resulta "difícilmente aceptable" que la Consejería "no garantice ni siquiera los mínimos recogidos en un acuerdo que Ustea ya consideraba insuficiente" y advierte de que detrás de la falta de profesionales hay una consecuencia directa: "alumnado que no recibe la atención especializada con los recursos, el tiempo y la estabilidad que necesita".

La central sindical reclama, además, una apuesta "decidida" por la gestión pública del Personal Técnico de Integración Social (PTIS). Defiende que estos servicios esenciales para la inclusión educativa deben prestarse mediante PTIS públicas, integradas en el sistema educativo público, con empleo estable, plantillas suficientes y condiciones laborales dignas, frente a modelos de externalización y precarización de servicios fundamentales para el alumnado.