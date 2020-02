Sindicatos lamentan la subida del paro en Andalucía y piden políticas "efectivas" para dar estabilidad al empleo

Publicado 04/02/2020 13:31:31 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A, UGT-A, CSIF-A y Unión Sindical Obrera (USO) han lamentando que Andalucía encabece la subida nacional del paro en enero, con 28.156 desempleados más (+3,62%), situándose la cifra total en 806.090 parados, a la par que han reclamado a las administraciones políticas "efectivas" para dar estabilidad al empleo.

En términos interanuales, en cambio, el paro ha descendido en 2.673 personas en el primes mes del año, lo que representa una bajada del 0,33 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. El sector servicios fue el que más elevó en Andalucía el número de parados en enero, con un aumento de 26.037 desempleados, seguido de la agricultura 6.390 parados más, y la industria con 940 parados más.

Al respecto, el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO-A, Sergio Santos, ha opinado que esta subida evidencia "la dependencia del empleo de sectores estacionales que fluctúan en función de las campañas que se van sucediendo a lo largo del año", lo que motiva que el empleo "se genere y destruya con una gran facilidad".

A esta situación se suma la "actitud cicatera y egoísta del empresariado andaluz" y el uso "abusivo" que hace de la contratación temporal (95%) generando "una situación muy preocupante para el empleo en Andalucía que requiere de medidas urgentes por parte del Gobierno andaluz".

En esta línea, CCOO ha urgido al Ejecutivo de la Junta que apueste por sectores estratégicos como la industria o la agricultura manufacturera que generen valor añadido y estabilidad laboral. En cuanto a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Santos ha augurado que será un "elemento que ayudará a reactivar la economía".

UGT IMPULSARÁ MOVILIZACIONES PARA EL "FIN" DE LA PRECARIEDAD

De su lado, desde UGT Andalucía han tildado los datos del paro como "muy negativos" porque "suponen el mayor aumento en un mes de enero desde antes incluso de que se iniciara el proceso de recuperación económica". "Hay que convertir el crecimiento económico en bienestar social y eso pasa por generar empleo de calidad, han apuntando.

Por ello, han recalcado que llegarán a cabo "cuantas movilizaciones sindicales sean necesarias" para hacer ver al Gobierno andaluz que 2020 debe ser "el año del fin de la precariedad laboral". "No basta solo con crear empleo en términos agregados, sino que debemos hacerlo de forma que se refuerce el valor de la negociación colectiva; se acabe con el uso indebido de la temporalidad y la parcialidad; se profundice en la mejora de las retribuciones salariales que recibimos los trabajadores".

También ha clamado que "se acabe con cualquier tipo de discriminación laboral y se tenga en cuenta las particularidades de nuestros trabajadores más jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración; se camine en paralelo de una apuesta clara por la formación y la cualificación de los trabajadores, y se erradique la siniestralidad laboral".

CSIF: EL 60% PARADOS EN ANDALUCÍA SON MUJERES

También el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que la comunidad lidere la subida del paro en Andalucía subrayando que "que seis de cada diez personas desempleadas en la comunidad son mujeres".

Por ello, ha reclamado "políticas efectivas por parte de las administraciones públicas para que el desempleo deje de tener rostro de mujer" dado que de las 806.090 personas desempleadas registradas en Andalucía en enero, 475.933 fueron mujeres.

Asimismo, desde CSIF-A han defendido un "cambio en el modelo productivo que haga que nuestra economía no dependa tanto de sectores como el turismo". El sector servicios ha sido el que más ha elevado el número de parados en Andalucía, con 26.037 desempleados más en enero; seguido de la agricultura, con 6.390 parados más.

Aunque los datos del paro en Andalucía representan un descenso en 2.673 personas en términos interanuales, CSIF ha considerado que la comunidad "no puede bajar la guardia en materia de generación de empleo", ya que "no es de recibo que tres de cada diez nuevos parados que hay en nuestro país sean andaluces".

USO CRITICA LA "TEMPORALIDAD"

Finalmente, el coordinador general de USO-Andalucía, Jesús Postigo, ha puesto de relieve la "temporalidad" en los empleos de la Andalucía como evidencia el "fin de la temporada de la oliva, que dispara el paro de los jornaleros de Jaén y Córdoba, y las campañas navideñas y de rebajas que liquidan el empleo temporal en servicios.

"En Andalucía se crea poco empleo y el que se crea no es garantía a futuro. El empleo es solo un lugar de paso para mucha de nuestra población", ha alertado el sindicalista achacando que menos del 4,5 por ciento de los contratos que se suscriben son indefinidos".

A su juicio, esta "continua temporalidad" produce efectos "devastadores no solo en el paro de larga duración, sino en la cobertura social". "De los más de 800.000 parados de Andalucía, uno de cada tres no tiene ningún tipo de cobertura. Si nos centramos en el paro como tal, solo el 20 por ciento de los desempleados andaluces lo está percibiendo, el resto cobran algún tipo de subsidio que permite sobrevivir, pero no tener una vida digna", ha concluido Postigo.