Solera (Jaén) exige agua para sus vecinos después de tres veranos sin suministro en la red

JAÉN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana por Solera ha reunido a unos 300 vecinos --según sus cálculos-- ante el Ayuntamiento de Huelma (Jaén) para exigir que el Consistorio "asuma de una vez por todas su responsabilidad" y solucione de forma permanente la falta de agua corriente tras 24 meses sin que el agua salga por los grifos de este barrio que se encuentra a unos 13 kilómetros del casco urbano.

La portavoz de la plataforma, Ana María Rodríguez, ha expresado que "estos tres veranos sin agua han sido más que suficientes", máxime cuando "existen suficientes herramientas como para que este asunto se hubiera solucionado ya" y, si no ha sido así, "sólo puede deberse a la desidia, ineficacia e incapacidad de la Administración".

Desde julio de 2022, Solera, ubicado en Sierra Mágina, viene sufriendo restricciones en el suministro de agua potable. El principal motivo de este problema, además de la situación de sequía, es "un conflicto técnico-administrativo" en el único punto de abastecimiento de la localidad ya que el pozo del que provenía el abastecmiento se encuentra en un terreno particular y no está legalizado.

La población ha venido sufriendo esta situación a la espera de una solución por parte de las administraciones públicas, en especial del Ayuntamiento de Huelma. Sin embargo, y en vista de que el problema persiste, la población, organizada en torno a la Plataforma Ciudadana por Solera, ha decidido recurrir a las manifestaciones para hacerse oír.

Un total de 60 vehículos han salido de Solera y han recorrido las calles de Huelma antes de acabar frente al Ayuntamiento. Su portavoz, Ana María Rodríguez, ha señalado que durante más de dos años han actuado "con responsabilidad y discreción, tomando las medidas necesarias, individual y colectivamente, para que la falta de abastecimiento nos afectara lo menos posible" y confiando en que los responsables públicos encontrarían una solución.

"Los meses y los años han ido pasando y el problema no ha hecho sino agravarse, sin que ninguna administración pública, ni local, ni autonómica ni estatal, nos haya dado solución y actuando en este asunto sin la dignidad y coherencia mostrada por los habitantes de Solera", ha apuntado Rodríguez.

Ha apuntado que en las casas de Solera, "el agua potable ni es suficiente ni aceptable, lo que va en contra de la obligación legal y moral de este Ayuntamiento, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

"Somos conscientes de que somos una población pequeña y que ello hace que este grave problema, al menos para nosotros, no sea prioritario para todas las administraciones Públicas", ha apuntado Rodríguez, al tiempo que ha añadido que "Solera no se va a quedar callada".

Para finalizar, ha asegurado que la plataforma "no acepta más excusas" puesto que tanto el Ayuntamiento de Huelma como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) deben entender que "sin agua potable nadie puede desarrollar un proyecto de vida y, existiendo un pueblo que no tenga garantizado el derecho al agua potable, no se puede hablar de igualdad de la ciudadanía".

Rodríguez se ha mostrado confiada en que esta concentración "suponga un punto y final" de forma que el Ayuntamiento de Huelma "empiece a cumplir las obligaciones contraídas con Solera y con cada uno de nosotros".

Mientras tanto, la plataforma seguirá con sus protestas para que el problema llegue a todos los rincones y los 200 vecinos de esta población que se triplica en verano logrer tener agua corriente algo que más que las tres horas al día que le proporcionan los camiones cisterna.

Rodríguez ha indicado que el Ayuntamiento ha comenzado a realizar sondeos en zonas donde no hay agua y lo que reclaman es que se les canalice el agua desde algún punto viable para recuperar el abastecimiento.