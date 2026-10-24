Sordo insta a los autónomos a que se unan a la huelga el 11N "en interés propio" y llama a una "movilización histórica"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - CCOO

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado a los trabajadores autónomos a que paren el 11 de noviembre y se sumen a la huelga general "en interés propio", al tiempo que ha hecho un llamamiento general a que se produzca ese día una "movilización social histórica", además del paro laboral.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas junto a la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, acompañados por el presidente de la Fundación 1 de Mayo, Fernando Lezcano, en un encuentro en el que ha cuestionado "por qué no se oye que en los últimos tres años el precio de los alquileres comerciales se ha disparado en 18,6%", lo que, ha apuntado, "está haciendo que muchos negocios no puedan contratar, que no puedan funcionar, que incrementen los precios".

Para Sordo, "el rentismo es enemigo de la actividad económica", al tiempo que ha explicado que "si el precio de la vivienda en España bajara un 30%, se produciría una liberación de recursos económicos en las familias que podrían crear por la vía del consumo entre 311.000 y 450.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años".

"Por tanto, el rentismo, el precio de la vivienda, es un lastre para las economías familiares, pero es un lastre para la economía y, por tanto, es otra de las disputas de época". "Si apostamos por economía productiva, por empresas que generen valor, apostamos por un negocio de rentismo cautivo de precios que tiene que pagar la gente porque no se puede vivir debajo de un puente", ha dicho.

Ha considerado que la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre tiene que "dar pie a una movilización social histórica para defender la necesidad de que la vivienda se convierta en una pata del Estado de Bienestar del siglo XXI" y ha indicado que ante "el bloqueo" de la negociación por parte del CEOE "emplazamos a la convocatoria de este paro general también por la negociación colectiva" y "por la recuperación de los salarios".

Ha asegurado que "de eso va en gran parte esta movilización", que tienen que tener el reflejo "de la gente en la calle", pero también ha llamado al paro laboral, a que "la gente pare en los centros de trabajo, porque cuando convocamos una huelga, nos lo tomamos en serio".

Para el líder de CCOO, en el tema de vivienda, "no se trata solo de medidas regulatorias, que hay que hacerlas; sino que hay que impedir los desahucios de la gente vulnerable, hay que evitar que se encarezcan los alquileres cuando se renuevan los contratos de una manera absolutamente abusiva, hay que evitar, por supuesto, que los fondos buitre acaparan vivienda y hagan negocio con la especulación de los precios de la misma".

Ha situado "el gran reto" para España en "construir una infraestructura pública de vivienda asequible en la próxima década de al menos 1,5 millones de viviendas". "Sin esa infraestructura pública no se va a solucionar en España el precio de la vivienda", ha incidido Sordo.

"Cambiar el sentido común de la sociedad española respecto al problema de la vivienda es el gran reto estratégico de la movilización y de la huelga general del 11 de noviembre", ha dicho Sordo, quien ha considerado que "el tema de la vivienda en España es un escándalo", pero también ha dicho que vinculan "vivienda con salarios".

Al respecto, ha explicado que desde 2013 hasta 2026 "los precios de la vivienda en España han subido 3,6 veces lo que han subido los salarios y toda la subida salarial que hemos negociado en los convenios colectivos en aquellas personas que han tenido que comprar una casa o renovar un alquiler se lo ha comido el precio de la vivienda".

Además, Sordo ha apuntado que la inflación "está atenazando a las familias trabajadoras españolas" y ha señalado que si bien una de las causas de esa inflación "es global y afecta a todas las economías de nuestro entorno"; la otra "es que las empresas con poder de mercado están mejorando sus beneficios a costa de incrementar el precio de la cesta de la compra de la clase trabajadora en nuestro país".

"Y esto no se puede permitir. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el 2021", ha dicho el sindicalista, quien ha recordado que "todos los incrementos del coste del gas, del petróleo, de las materias primas o de los fertilizantes, las empresas los imputaron a los precios que paga la gente por su arroz y por sus zanahorias para mantener e incrementar los beneficios empresariales, no subir suficientemente los salarios y encima desbocar la inflación".

Así, el líder de CCOO ha reivindicado "un acuerdo de convenios colectivos en España que suba los sueldos entre el 4 y el 7%" y que el SMI "tiene que subir un 7%; esa es la petición sindical". "Ante el bloqueo de la negociación por parte del COE emplazamos a la convocatoria de este paro general, también por la negociación colectiva, también por los salarios", ha incidido.

El presidente de la Fundación 1 de Mayo, Fernando Lezcano, ha recordado que la convocatoria de huelga ha tenido un papel protagonista en el evento, en el que se han abordado cuestiones como la intensificación de las prácticas neocoloniales, la explotación laboral, el deterioro de las políticas redistributivas y el papel de los medios de comunicación ante la crisis del capitalismo. "Este congreso se ha convertido en una especie de altavoz de la convocatoria de huelga general", ha asegurado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha señalado que estos dos días han estado analizando "cuál es el impacto y las consecuencias que tiene el capitalismo salvaje y brutal que estamos viviendo en estos momentos, especialmente en comunidades como la nuestra, con los bajos salarios que hay en Andalucía y con la enorme especulación que se ha hecho con la vivienda".

"El impacto de ese capitalismo en las políticas públicas y los servicios públicos lo estamos viendo a través de una privatización constante por parte del gobierno de nuestra tierra", ha concluido.