El sueldazo de la ONCE deja dos ganadores en Antequera (Málaga) e Isla Cristina (Huelva) con 240.000 euros en diez años

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado dos Sueldazos de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Antequera (Málaga) y en Isla Cristina (Huelva).

Según ha informado la ONCE en una nota, en Antequera ha sido el vendedor de la ONCE desde 2022, Rafael Cañas, quien ha llevado la suerte a sus vecinos. Sus cupones se pueden conseguir forma ambulante por el centro de Antequera.

El vendedor ha destacado que está "muy contento por quien le haya tocado, tenía ganas de dar un premio para coger un poquito de prestigio entre mis clientes". Además, --ha informado la ONCE-- ha vendido otros 41 cupones premiados con 400 euros que suman otros 16.400 euros.

Por otro lado, en Isla Cristina, la vendedora de la ONCE desde 2021, Cinta Márquez, ha llevado la fortuna a la calle del Carmen en el centro de la localidad onubense. "Todavía no lo he digerido bien, pero estoy muy contenta porque estaba deseando dar un premio grande y me alegro mucho por quien haya sido. Cuando vuelva el martes a trabajar se lo voy a decir a todo el mundo", ha dicho esta mañana. "Me considero muy positiva y alegre y tenía la intuición de que antes o después iba a dar el premio", ha concluido encantada de haber dado suerte a sus vecinos.

El sorteo de la ONCE de este sábado, 23 de noviembre estaba dedicado a la Fundación Soñar Despierto que tiene como misión "acompañar y apoyar a los menores residentes en centros de acogida y ha llevado el resto de los premios mayores a Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana".

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante veinte años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones. Para este martes, 26 de noviembre, el Eurojackpot, vuelve a ofrecer su máximo bote, 120 millones de euros, un segundo bote de 21 millones de euros y un tercero de un millón de euros.