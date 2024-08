Sumar urge al Gobierno a tomar medidas "urgentes" sobre el impacto del turismo en la sequía

SEVILLA/MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha pedido al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, convocar la Conferencia Sectorial de Turismo para abordar el impacto del sector turístico en la sequía y tomar medidas "urgentes" al respecto.

El que es el portavoz de Turismo de Sumar en el Congreso apela a Hereu a tomar medidas extraordinarias de forma urgente y estructurales "basadas en el decrecimiento del turismo en las zonas masificadas".

Ibáñez ha alertado sobre la "gravedad" de la situación en determinadas zonas de la Comunidad Valenciana, donde ya hay "restricciones de consumo de agua potable".

Por este motivo, ha subrayado la importancia de que el Ejecutivo, en coordinación con las comunidades autónomas, actúe "de forma urgente" sobre cómo el turismo afecta a la sequía.

"El sector del turismo es uno de los sectores que más agua consume", ha remarcado en declaraciones a los medios, para explicar a continuación que un turista gasta seis veces más agua que un residente.

Ibáñez ha incidido en que la sequía "no solo es un problema medioambientalmente y para la salud, sino que está poniendo en riesgo el sector económico del turismo". "Estamos ante la peor sequía, no hacer nada ya no es una opción", ha concluido.