Sumiller alerta en Carmona (Sevilla) de la "mala situación" de la industria vinícola en España frente a otras bebidas

CARMONA (SEVILLA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sumiller Raúl de los Santos Vela ha declarado que la industria vinícola en España se encuentra "mal" debido a que otras industrias "han adelantado" a la industria del vino ya que "los consumos per capita de bebidas destiladas de graduación alta de mala calidad y de cerveza de baja calidad están normalizados" y "sigue creciendo mucho frente al del vino, que es minoritario".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en el curso de verano 'Experiencia única sensorial: aromas, color, sabor y textura de los vinos a través de las catas', que ha comenzado este lunes en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) y está dirigido por las profesoras de la UPO Manuela Domínguez Orta y Laura Gómez Ruiz.

"El consumo del vino en España va en caída libre desde hace cuarenta años y no para de bajar", ha asegurado el experto, alegando que "socialmente, está aceptado beber cerveza y se publicita constantemente amparándose en su formato sin alcohol, pero el vino no se puede publicitar al llevarlo" y que "en muchas ocasiones se permite hacer publicidad de la cerveza y otros productos mientras que del vino no", por lo que hay una "mala proyección sobre el vino como consumo diario".

Sin embargo, esta industria tiene "la legislación más exigente a nivel mundial frente al mercado anglosajón, donde las leyes son muy laxas y la permisividad a los productores de esas zonas son muy altas", mientras que en España y en el resto de Europa existen "diferentes ministerios y organismos que se encargan del control, la calidad y la legalidad del vino", ha explicado el experto.

Otro factor que ha destacado a la hora de llevar a cabo un control sobre este producto son las denominaciones de origen y el mercado de exportación, aunque ha asegurado que "estar dentro de una denominación de origen protegida no es un indicador de que un productor sea mejor, al igual que estar fuera de ella tampoco indica que sea peor", por lo que, al final, "la denominación de origen es el aval que necesita el consumidor para saber de qué región proviene ese vino, y que dentro de sea indicación geográfica, se acoge a la normativa que dice esa denominación".

También ha resaltado el sumiller algunos de los beneficios que conlleva el consumo de vino, pues "el vino es el fermentado con alcohol más natural de todos los que existen en el mercado", donde la legislación es "más taxativa y exigente" y su mercado se "autorregula" al no existir una gran industria y estar conformado por pequeños productores.

Por último, ha mencionado la situación del viticultor en nuestro país. "Hay viticultores que venden su uva a una cooperativa, otros que tienen parcelas donde ellos son propietarios de la bodega donde se elabora el vino y rentabilizan su uva de una forma diferente y también los que siempre le venden al mismo bodeguero, por lo que ya tienen los precios más o menos establecidos", aunque "el viticultor que se encuentre en una zona de poca calidad reconocida por el consumidor de vino y donde compite con muchos viticultores, recibe poco dinero por su uva", ha concluido.