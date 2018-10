Susana Díaz: "A Ciudadanos, de tanto pegarse a la derecha, se le ha pegado la desesperación"

Publicado 30/10/2018 23:59:45 CET

No admitirá "cambio de cromos o sillones" por los votos andaluces y aspira a una mayoría "sólida" para garantizar la estabilidad

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido este martes de que, como dice el refrán "se pega todo menos lo bonito", y que esto es precisamente lo que le está pasando a Ciudadanos (Cs) que "de tanto pegarse a la derecha, se le ha pegado la desesperación".

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo andaluz, en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, recogida por Europa Press, donde ha censurado la postura que está adoptando el partido naranja en la precampaña andaluza pues "los que hacen tres meses decían que mi gobierno era de fiar y que yo era una presidenta que estaba cumpliendo, hoy cuestionan incluso la voluntad libre de los andaluces en las urnas, o amenazan con repetir las elecciones y no les importa porque el bloqueo es el instrumento por el que han optado para concurrir a estas elecciones".

En este mismo marco, ha lamentado los "los vaivenes y bandazos" que, a su juicio, está dando también Albert Rivera en el plano nacional, circunstancia que achaca a los sondeos "que le hace tomar unas decisiones u otras porque se suele mueve por lo que cree que le va bien o no electoralmente".

UNA CAMPAÑA EN POSITIVO

Entretanto, tras reclamar que la campaña andaluza se afronte "en positivo", Susana Díaz ha dicho que aspira a conseguir en estas elecciones una confianza mayoritaria y sólida que le permita dar estabilidad a la comunidad y que si la logra, al día siguiente tenderá la mano al diálogo "a todo el mundo".

Y así, ha reclamado hacer un esfuerzo para "alejar el término bloqueo y la tendencia a la inestabilidad que produce ingobernabilidad y retroceso para los ciudadanos". "No se puede concurrir a las elecciones diciendo con aquel no voy a hablar o con el otro no me siento, o que voy a despreciar la voluntad de los andaluces", ha remachado antes de garantizar en otro momento que "nunca el voto al PSOE-A servirá para bloquear las instituciones".

"La democracia es dialogar, ser capaces de hablar con todos, pero mi experiencia ha sido que no todo el mundo quiere dialogar y hacer propuestas buenas para los andaluces", ha sostenido antes de criticar que en los 20 días que van desde que se disolvió el Parlamento "solo he escuchado a la oposición hablar de bloqueos, de vetos, insultos y ofensas, y espero que eso cambie y se dediquen a defender su proyecto político".

Susana Díaz ha defendido que el debate se centre en Andalucía, cuando ha lamentado que "algunos vienen a ofender a Andalucía, a meterse con nuestros niños o con nuestros jóvenes", toda vez que cree que "lo que hacen con Andalucía no se atreverían a hacerlo con otros territorios". "Cuando alguien recurre al insulto es que no tiene argumentos ni proyecto político que presentar a los ciudadanos", ha apostillado.

Además, ha asegurado que los andaluces están cansados del "encanallamiento político, del 'y tú más', de que alguien quiera aniquilar al otro en vez vencerle en las elecciones con una propuesta mejor", y también "de los tópicos, el desdén, el clasisimo y el supremacismo desde el que algunos nos miran desde fuera".

De otro lado, en cuanto a la política de pactos tras el 2D, Susana Díaz ha dicho que no admitirá "cambio de cromos" con Andalucía "nunca". "Si otros plantean cambio de cromos, sillones o condicionar los voto andaluces a los de otra institución no voy a entrar en eso", ha sentenciado la candidata socialista a la reelección.

NEGOCIACIÓN DE LOS PGE

Sobre las consecuencias que pueda tener en la campaña andaluza los acuerdos que alcance el Gobierno central para los Presupuestos Generales del 2019, Susana Díaz ha hecho hincapié en que Pedro Sánchez "ha tendido la manos a todas las fuerzas de la Cámara, también al PP y Cs, y ahí se demuestra el patriotismo de los que se llevan a la boca la defensa de España porque si la quieren no la bloquearían impidiendo un PGE que mejora la vida de los ciudadanos".

"Cuando España te duele no la bloqueas ni buscar su ingobernabilidad para hacer daño al gobierno", ha proseguido la presidenta andaluza, que ha reclamado "más generosidad y altura de miras por parte de todas las fuerzas que dicen defender la Constitución, que no bloqueen las instituciones, que no desacrediten la política y abandonen el 'y tú más', el querer aniquilar al adversario, y aprender más de la Transición española, poniendo el interés de España por delante del de los partidos".

Ha lamentado en este marco que el PP, que aprobó unos PGE que "asfixiaban a Andalucía", ahora "está en el ataque, en querer arrinconar al Gobierno pensando que si le hacen daño se posiciona mejor para las elecciones".

"Falta generosidad, altura de miras y sentir que cuando a España le va bien, a todos nos va bien", ha zanjado antes de reclamar también a los partidos independentistas que "ojalá se dedicaran a gobernar y no a crispar, a enfrentar a ciudadanos y a tensionar el Estado de Derecho y la Constitución".