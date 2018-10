Susana Díaz lamenta el asesinato de un guardia civil en Huétor Vega (Granada) y traslada su apoyo a sus allegados

Publicado 15/10/2018 10:58:34 CET

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado profundamente la muerte de un guardia civil en Huétor Vega (Granada) en la madrugada de este lunes como consecuencia de un tiroteo, y ha trasladado todo su apoyo y cariño a su familia, amigos y compañeros de la Benemérita.

"Lamento profundamente el asesinato de un guardia civil en Granada tras un tiroteo. Todo mi apoyo y mi cariño a su familia, amigos y compañeros de la Guardia Civil. Mi reconocimiento a quienes arriesgan su vida para garantizar nuestra seguridad y nuestra libertad", ha escrito la jefa del Ejecutivo andaluz en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press.

Susana Díaz se ha pronunciado así tras la muerte de un guardia civil que en la madrugada de este lunes ha recibido un disparo cuando estaba de patrulla en Huétor Vega, donde recibió un tiro que le hirió de gravedad e hizo necesaria su evacuación al Hospital de Campus de la Salud, donde murió posteriormente.

Los hechos se desencadenaron a raíz de que el agente parara a un coche sospechoso en Huétor Vega, tras lo que se habría producido el disparo contra él. Hasta el momento no se han producido detenciones y no han trascendido más datos a fin de no entorpecer la investigación.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, también se ha pronunciado ante esta "atroz noticia" en la misma red social, y ha expresado su "más sentido pésame" a la familia del agente de 48 años al que le han arrebatado la vida. "Confiemos en que el autor sea detenido lo antes posible", ha agregado.

Asimismo, el líder andaluz de Cs, Juan Marín, ha trasladado sus condolencias a los familiares y compañeros del guardia civil fallecido tras "un suceso triste que nos recuerda la importancia de valorar a nuestras fuerzas de seguridad, agentes que se juegan su vida para proteger la nuestra".

"Repulsa y condena por el asesinato de un guardia civil en Huétor Vega tras un tiroteo. Los que cuidan de nuestra seguridad arriesgan sus vidas. El pésame a su familia y a la familia de la Guardia Civil", ha escrito también en Twitter la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

Igualmente, el secretario general del PSOE de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena, también ha querido trasladar su más sentido pésame y cariño al Instituto Armado, "y especialmente a toda la familia del agente fallecido esta noche en Huétor Vega, que ha pagado con su vida la defensa de la nuestra".