Susana Díaz: "Moreno supedita la salud de los andaluces a los intereses que le marca Casado en defensa de Díaz Ayuso"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este pasado miércoles, "supeditó la salud de los andaluces a los intereses que le marcó el presidente del PP, Pablo Casado, en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", y esto "es de una irresponsabilidad enorme y una gravedad tremenda".

En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con el secretario general del PSOE de Murcia, Diego Conesa, la líder del PSOE-A ha reprochado al jefe del Ejecutivo andaluz que "en lugar de pensar en los intereses de andaluces y en su salud, piensa en cómo salvar a su compañera Ayuso", como cree que hizo al votar Andalucía en contra del acuerdo que se alcanzó en dicho órgano.

A su juicio, Moreno, en lugar de estar pendiente de los problemas de Andalucía, "se presta a ir en comandita a una conferencia sectorial de toda España para defender los intereses de Díaz Ayuso y de Casado" y esto "no lo merecen los andaluces".

Tras defender que existan foros de colaboración y de cooperación con los compañeros de partido, Susana Díaz ha sido tajante afirmando que "cuando llega la hora de ponerte el traje de presidente, a quien tienes que defender es a tu tierra y a los andaluces" porque lo que ha hecho el presidente del PP-A, a su entender, es "supeditar la salud de los andaluces a los intereses que le marcó Casado en defensa de Díaz Ayuso".

Sobre los criterios para aplicar restricciones a fin de prevenir contagios que incluye el acuerdo, la secretaria general del PSOE-A ha recordado que ella era partidaria de que se tuvieran en cuenta singularidades y excepciones porque los requisitos planteados en un principio por Díaz Ayuso "eran difícilmente extrapolables a otras comunidades autónomas".

No obstante, incide en que lo responsable hubiera sido que los presidentes autonómicos del PP que había "clamado" coordinación al Gobierno central, como Juanma Moreno, una vez que el Ejecutivo toma las riendas para negociar y coordinar medidas, "tenía que haber llevado las propuestas y las singularidades de los andaluces". Pero, lamenta, "lo que hizo fue seguidismo a Casado de cuanto peor, mejor".

"NO HACEN LOS DEBERES"

Y esto, lo ha unido Susana Díaz a que el Gobierno andaluz "no está haciendo sus deberes" pues "no hay rastreadores, tardamos 15 días desde que se inicia un proceso de confinamiento por algún contacto con positivo hasta que te hacen la prueba y te dan el resultado, abren los centros de día sólo con el cribado de los profesionales y no de todos los usuarios, o sacan a los mayores que están sanos de las residencias para llevarlos a hospitales y están dejando a las personas que necesitan ir a los hospitales dentro de las residencias".

"Y cuando eso está pasando aquí, se van a Madrid a defender los intereses de Díaz Ayuso en lugar de defender los intereses y las necesidades de los andaluces", ha insistido la líder socialista, que cree que la actuación de la Junta "va en contra del sentido común".

También ha rechazado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, al señalar que los "equipos jurídicos" de su departamento "están valorando la idoneidad o no" de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "pone en los hombros de los servicios jurídicos lo que tiene que ser su responsabilidad, decir qué es lo que van a hacer".

"La autoridad sanitaria y el mando único lo tiene el Gobierno de Andalucía, puede pedir coordinación o recomendaciones al Gobierno de España, pero tiene que tomar sus decisiones", ha abundado Susana Díaz, que también ha reclamado al Ejecutivo de Moreno que aclare las medidas que aprobaron en el último Consejo de Gobierno.

Y es que, como ha apuntado, desde que anunciaron las medidas el pasado martes "los andaluces no dejan de preguntarse por qué se pueden juntar seis personas en una casa y diez en un bar, eso no lo entiende nadie".

"Lo mínimo que tienen que tener es transparencia, rigor y aclarar cuáles son las medidas", ha insistido Susana Díaz, que exige a la Junta "que digan la verdad de lo que está pasando, que expliquen qué es lo que están haciendo y que dejen de jugar al despiste y a que nadie lo entienda" porque cree que "esto no es casualidad, la Junta juega a esto para no contar la verdad de lo que tienen que hacer o contarnos que no saben lo que tienen que hacer, que es más preocupante".

A su juicio, "no saben lo que tienen entre manos y están dirigiendo Andalucía como si fuera una nave en la que nadie tiene el timón, que no tiene mando y que no tiene nadie al frente de ese timonel".

LOS MÉDICOS QUIEREN MEJORES CONDICIONES

De otro lado, Susana Díaz ha señalado que "no es cierto" que no haya médicos en las bolsas de contratación, como ha afirmado el Ejecutivo andaluz, sino que lo que ocurre es que reclaman "protección, porque no pueden estar expuestos como están, y les sobra precariedad".

"Claro que hay médicos en esa bolsa, pero se ponen como no disponibles porque quieren que se combata la precariedad y quieren medidas de protección", ha sostenido la socialista, que asegura que muchos de los que se fueron a trabajar fuera volvería a Andalucía "pero con contratos de al menos un año de duración".

Insiste en que estos profesionales necesitan que se acabe con la "precariedad" de su sector, "que se pongan sobre la mesa contratos que no sean rácanos y tacaños de días o de semana, un 30% de refuerzo en la Atención Primaria" porque "quieren trabajar, lo están dando todo, pero están exhaustos y la situación que se está viviendo no es sostenible".

"No vale engañar a la gente", ha recalcado antes de defender que "no puede ser que el dinero del coronavirus se gaste en cosas accesorias fuera de lugar como Canal Sur o en propaganda institucional".