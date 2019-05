Susana Díaz respalda la candidatura del PSOE en Jódar (Jaén), "único voto útil" para que la localidad "siga avanzando"

Publicado 18/05/2019 14:32:17 CET

JÓDAR (JAÉN), 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado su respaldo a la candidatura socialista en Jódar (Jaén), encabezada por el actual alcalde, José Luis Hidalgo, y ha señalado que "el único voto útil" para que siga avanzando "es al PSOE".

Así lo ha indicado este sábado a los periodistas después de un paseo por el municipio y antes de participar en un acto público junto a Hidalgo y al secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes.

"Estamos orgullos de José Luis y su equipo, una magnífica persona, de mirada limpia, decente, trabajador y honesto, pero con talento y capacidad y ha puesto el objetivo de que Jódar ocupe el lugar que merece", ha comentado.

Al hilo, ha valorado que "estos cuatro años se ha notado y muchísimo" su acción de gobierno, lo que "demuestra la utilidad del voto al PSOE". "Quien quiera que Jódar siga avanzando, si sus vecinos siguen queriendo vivir el proceso de normalidad, de convivencia y al mismo tiempo de progreso y desarrollo que José Luis y su equipo le han dado al municipio, el único voto útil es al PSOE", ha asegurado.

Díaz, en todo caso, ha avisado de que "no hay que relajarse", porque entonces, como sabe por "experiencia" la localidad galduriense, "otros vuelven". Así, ha considerado fundamental rematar "la faena del 28 de abril", de modo que el 26 de mayo se logre "una gran mayoría para un gran alcalde muy capaz".

"En política, a veces, se es buena gente, pero no se tiene capacidad. O se tiene capacidad y no se tiene buen fondo. José Luis, afortunadamente, tiene las dos cosas", ha dicho no sin destacar que está acompañado por un equipo "generoso, comprometido y renovado".

El secretario general del PSOE de Jaén ha coincidido en señalar que "Jódar ha cambiado de manera espectacular" en los últimos años. "Es importante no perder la hebra porque es un pueblo que sabe perfectamente lo que sucede cuando han gobernado otros", ha afirmado Reyes, quien ha incidido en la necesidad de continuar el proyecto socialista, que "ha sido capaz de normalizar la convivencia".

También el alcalde y candidato a la reelección ha hablado del "esfuerzo importantísimo" realizado "para resucitar a Jódar del terrible daño que le hizo un pacto contranatura como fue Izquierda Unida con PP". "Nos ha costado muchísimo desvelo estabilizar nuestro ayuntamiento, hemos hecho más que nunca, incluso, en los peores tiempos y vamos a continuar trabajando así", ha aseverado.