El Teléfono de la Esperanza atiende en Andalucía más de 47.000 ayudas al suicidio en 2025, 257 más que en 2024. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza ha atendido 47.223 peticiones de ayudas relacionadas con el suicidio en Andalucía en 2025, 257 más respecto al año anterior, según los datos registrados por el Teléfono de la Esperanza y consultados por Europa Press.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este jueves 10 de septiembre, el Teléfono de la Esperanza ha lanzado la campaña 'Cuando solo ves NADA', con el objetivo hablar de dos realidades. Por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas. Por otro lado, cómo el entorno a veces tampoco "ve nada" a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo.

En esta línea, una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas.

"Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible". Por eso, con esta campaña se persigue "dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas", ha señalado la psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, Aurelia González.

Concretamente, en el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza ha recibido 87.623 peticiones de ayuda a nivel nacional. Aunque el nivel de demanda ha mantenido niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0.5%), las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10.6% con respecto a 2025.

Por tanto, el teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71.67%. Mientras, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32.64% y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28.2%.

Por otra parte, los problemas psicológicos y psiquiátricos constituyen la principal problemática atendida en el Teléfono de la Esperanza de Sevilla, durante el primer semestre de 2026. Dentro de esta categoría, destacan especialmente las situaciones de soledad e incomunicación, así como los estados depresivos.

En relación con la conducta suicida, durante este periodo se registraron 80 llamadas relacionadas con ideación suicida, 16 correspondientes a situaciones de crisis suicida y tres en las que se estaba produciendo un acto suicida en curso.

El objetivo final de la campaña es recordar que hablar del suicidio de forma cuidadosa no incita. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18,00 a 00,00, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.