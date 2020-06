Teresa Rodríguez publica la donación al SAS de parte de sus ingresos en cuarentena: "Es devolver un cobro indebido"

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha querido compartir por redes sociales las transferencias al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que acreditan las donaciones de "la mitad" de sus ingresos percibidos en el periodo de cuarentena --meses de marzo, abril y mayo-- vinculado al estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y que la diputada justifica como "la devolución de un cobro indebido".

"Es un dinero que nunca debió salir de las arcas públicas", ha enfatizado la líder de Adelante en una publicación en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, que acompaña de dos fotografías de órdenes de transferencia desde su cuenta bancaria hasta una del SAS en concepto de 'Apoyo pandemia Covid19', y por importe de 2.302,70 euros, en un caso --con fecha del 5 de mayo--, y de 2.166,61 euros, en otra realizada el pasado 29 de mayo.

"Os tengo que confesar algo. Me encanta la sensación de devolver la mitad de mis ingresos de cuarentena al Servicio Andaluz de Salud", empieza su comentario Teresa Rodríguez antes de apostillar que "esta sensación no se paga con dinero".

Según recuerda, "desde Adelante Andalucía propusimos en la Mesa del Parlamento renunciar a en torno al 50% de los ingresos de cuarentena de los diputados en favor de la sanidad pública y los servicios sociales, para estar a la altura de las circunstancias, del sufrimiento de nuestro pueblo".

Era, según detalla, "el resultado de renunciar al cobro del 100% de las dietas --dado que no había reuniones presenciales y hoy las hay de forma limitada-- y el 30% del salario", si bien, "en aquella ocasión, PP, PSOE, Cs y Vox votaron en contra en la Mesa del Parlamento", según critica.

Pese a ello, y "por coherencia", once de los 17 diputados del grupo de Adelante, vinculados a su equipo y a Podemos en el momento en el que se confeccionaron las listas para las elecciones del 2 de diciembre de 2018, decidieron "ingresarlo igualmente a la cuenta del SAS para la pandemia", según abunda Teresa Rodríguez.

"MÁS QUE UNA DONACIÓN ES UNA DEVOLUCIÓN"

La dirigente de Adelante explica que su "salario real siempre ha sido y es el que cobraba antes de ser diputada como profe de Secundaria, el que tengo habitualmente, en este caso, 1.889 euros", y "el resto lo dono a causas sociales", pero ha querido destacar "esta donación en particular porque más que una donación es una devolución", y, además, porque le "encanta la sensación de decirles" a los parlamentarios que rechazaran su propuesta que "no quiero vuestros privilegios".

"No estoy aquí por dinero, no contéis conmigo para callar sobre la desvergüenza que supone aceptar el pago de dietas de entre 100 y 500 euros semanales, libres de impuestos, además de un salario más que digno, incluso si no vamos al Parlamento ni a ninguna parte, sin presentar ni una sola factura, en cuarentena, en vacaciones o de baja", asevera Teresa Rodríguez, quien al compartir estas transferencias entiende que es su forma de decir "no contéis conmigo para tapar esa vergüenza vuestra".

"No me dejan cambiar el reglamento ni los acuerdos económicos de la Mesa, pero denunciarlo y devolverlo me permite no tener que asumir esa injusticia por más que la vote la mayoría de la Cámara", según continúa Teresa Rodríguez, quien defiende además que haya querido contar esta donación, insistiendo en que, para ella, "no es" tal, sino "la devolución de un cobro indebido", porque "es un dinero que nunca debió salir de las arcas públicas".

Añade que, para ella, es su "forma de reivindicar un modelo de representación pública en el que se nos exija a los representantes parecernos a nuestros representados, serles 'representativos', y asegurar que la política no es un modo de vida ni un medio de enriquecimiento, sino un compromiso temporal que una persona contrae con su comunidad".

"Publicar estos recibos es mi forma de tratar de cambiar esto y de demostrar que se puede hacer distinto. Si me callo no cambiará. Sé que les molesta profundamente a quienes quieren que nada cambie, eso hace que lo haga, lo confieso, con una ligera sonrisa", concluye Teresa Rodríguez.