Un total de 53 trabajadores mueren en el tajo en Andalucía hasta agosto, once menos que el año pasado, según UGT-A

Publicado 02/08/2018 17:21:35 CET

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 53 accidentes laborales mortales, incluidos los 'in itinere', se han registrado en Andalucía hasta el 1 de agosto, lo que significa once muertes menos que las registradas en el mismo periodo que el año pasado (62, seis de ellos 'in itinere'), un 14,5 por ciento menos, según los datos de UGT en Andalucía consultados por Europa Press.

De estas muertes registradas, 45 se produjeron durante la jornada laboral, mientras que ocho se produjeron 'in itinere' --este término se usa para referirse al accidente de tráfico ocurrido al trabajador durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa--.

En julio se registraron seis repartidas en las provincias de Córdoba (1), Granada (2) y Jaén (3). Precisamente, fue en esta región donde se produjo el último accidente laboral cuando un trabajador de 22 años falleció el 23 de julio tras ser golpeado en la cabeza por una grúa en la plaza del Ayuntamiento de Linares, donde se estaba realizando una obra.

En el mes de junio fallecieron nueve personas en accidentes en las provincias de Cádiz (2), Córdoba (2), Huelva (1), Málaga (1) y Sevilla (3). El mismo número de muertes se dieron en mayo, aunque con una distribución distinta, ya que se produjeron en Almería (1), Cádiz (2), Córdoba (1), Granada (1), Huelva (2), Jaén (1) y Sevilla (1).

En abril ocurrieron cuatro muertes laborales en cuatro provincias; Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, siendo este el mes con la cifra más baja de víctimas.

Hay que remontarse a marzo para tener un mes en el que se produjeron muertes 'in itinere', cuando se registró una que tuvo lugar en Córdoba. Así pues, este mes hubo cinco accidentes laborales mortales sumando las cuatro muertes que se produjeron en Huelva (2), Jaén (1) y de nuevo Córdoba (1).

En febrero hubo once accidentes laborales mortales siendo cuatro 'in itinere' en Almería (1), Cádiz (2) y Huelva (1), y siete que se produjeron en el lugar de trabajo en las provincias de Córdoba (1), Granada (1), Huelva (1), Málaga (3) y Sevilla (1).

En enero hubo tres fallecimientos 'in itinere' repartidos en Jaén, Málaga y Sevilla, y seis directas distribuidas en Huelva (1), Jaén (1), Málaga (1) y Sevilla (3).

El pasado año, a estas alturas las provincias que más accidentes laborales mortales acumulaban, incluidos los producidos 'in itinere', eran Sevilla, con 16 muertes, Málaga (12) y Almería (9). Esto contrasta con el registro de este año cuando las cifras más altas las registran Sevilla (10), Jaén (8) y Huelva (8). Málaga y Almería acumulan siete y dos, respectivamente, en 2018.