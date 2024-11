Tres Culturas celebra el Día del Mediterráneo con el espectáculo de fusión 'Terciopelo'

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día del Mediterráneo, que se celebra este jueves, la Fundación Tres Culturas ofrece un espectáculo que lleva por título 'Terciopelo', una obra que reúne a músicos de "renombre" procedentes de diferentes países, como el guitarrista José Manuel Tudela, el cantaor Vicente Gelo, el violinista y vocalista marroquí Hamid Ajbar y el percusionista serbio Andrej Vujicic, acompañados por el baile flamenco de Lola Jaramillo.

Juntos, y fusionando sus diferentes estilos, realizan en el escenario un recorrido artístico, según destaca la fundación en una nota, "que evoca las tres culturas y traslada al espectador a distintos puntos de la cuenca mediterránea a través los sonidos y el baile".

El creador de 'Terciopelo', el guitarrista sevillano José Manuel Tudela, presume de ser "uno de los más solicitados para acompañamiento al cante y al baile", que, con su toque "siempre elegante", ha realizado giras "por todo el mundo". En países como Japón, Rusia, Perú, Taiwán, Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Estados Unidos, Israel, Dinamarca o Noruega, entre otros, ha compartido cartel con artistas de "renombre" como Lole Montoya, La Negra, José Galván, Nano de Jerez, Segundo Falcón o la Orquesta Chekara, apunta la fundación.

Este espectáculo, gratuito para los asistentes, se inscribe en el marco de la convocatoria de la Fundación Anna Lindh 'Sounds that Connect. The Day of the Mediterranean'. Una iniciativa que, de manera simultánea, replicará acciones organizadas por distintas instituciones públicas y privadas de toda la cuenca del Mediterráneo, con la música como protagonista de una jornada que "celebra la riqueza y diversidad cultural de esta área geográfica".

Para su desarrollo, la Fundación Tres Culturas cuenta además con financiación de fondos europeos a través de la convocatoria de la Fundación Anna Lindh y la colaboración de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo junto con el apoyo "indispensable" del Ayuntamiento de Sevilla a través del programa Arte y Cultura, que ha cedido el teatro del Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta en el que se celebrará.