Uatae pide reducir taxis en circulación para mejorar seguridad y rebajar gastos tras pérdidas de un 85% por coronavirus

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Autónomos Uatae-Andalucía ha pedido que las administraciones no se olviden de los profesionales del taxi en sus planes para paliar los efectos del Covid-19 al argumentar que es un sector que está perdiendo hasta un 85% de sus ingresos, según algunos cálculos, por lo que, en un comunicado, la organización de autónomos andaluces respalda a las entidades representativas del sector, concretamente, la asociación Elite Taxi, en Córdoba, Granada y Málaga provincia, y la Federación Andaluza Élite Taxi, en sus reivindicaciones ante todas las instituciones competentes,

La primera batería de peticiones se dirige a los ayuntamientos, que pueden mejorar la situación de los taxistas tomando medidas como la reducción del número de taxis que circule cada día por las ciudades andaluzas, que ayudaría, por ejemplo, a mejorar la seguridad en su quehacer diario, según ha explicado a través de un comunicado.

Esta reducción de la flota también serviría para paliar los gastos de los autónomos y favorecer la comprobación de las pérdidas que están sufriendo, lo cual facilitaría su acogida al cese de actividad para recibir ayudas estatales. Los autónomos piden la exención de tasas municipales mientras dure el estado de alarma.

Uatae-Andalucía incluye a estos trabajadores autónomos en su petición de ayudas directas que ha realizado a la Junta de Andalucía, que se destinarían a cubrir parte de los gastos estructurales de la actividad. En el caso de los taxistas, se pide, además, una ayuda específica y sectorizada, como es la subvención de un porcentaje en el combustible que gastan diariamente.

El secretario general de la Unión de Autónomos en Andalucía, Pepe Galván, cree que "los profesionales del taxi en Andalucía necesitan una ayuda coordinada de las instituciones y que sea considerado de una vez como un sector esencial para nuestras ciudades y pueblos".

Solicitan que se atienda al sector en lo que se refiere a las medidas de seguridad mínimas para el desempeño de su trabajo. "Es inadmisible, según Galván, que los profesionales hayan sido olvidados a la hora de repartirles mascarillas, guantes o productos de higiene, y que no se hayan diseñado protocolos de actuación para la profesión; por no tener, no disponen ni de lugares reseñados para ir al servicio".

Las peticiones de Uatae se han dirigido a instituciones municipales que ya responden positivamente con decreto de aplazamientos de tasas, y también al Gobierno, pidiendo que sus medidas alcancen a todos los autónomos y a ámbitos como la exención de la cotización mientras dure el estado de alarma.

Pepe Galván ha manifestado que "hay que poner en valor la solidaridad demostrada por los taxistas, ofreciendo sus servicios gratuitamente para trasladar al personal sanitario a sus centros de trabajo, por lo que no se les puede dejar atrás en estos momentos difíciles para todos".