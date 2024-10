La UCO amplía su oferta formativa de posgrado en Ciencias Sociales con un doctorado único en Andalucía

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) oferta desde este curso 2024-2025 un nuevo título de doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología. De esta forma, la institución universitaria enriquece su oferta formativa en el ámbito de las Ciencias Sociales, tratando de cubrir un espacio de gran proyección social y académica y con una clara vocación por internacionalizar la Universidad en este ámbito.

Según detalla la institución universitaria en una nota, a este respecto, pese a no contar la UCO con titulaciones de grado en estas disciplinas, el título ha arrancado de forma "exitosa con una docena de candidatos egresados en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología, procedentes de distintos puntos de nuestro país y otros Estados (Rusia, Perú, Brasil e Italia)".

La puesta en marcha de este título ha sido posible gracias a la colaboración ineludible del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), el único centro especializado en Sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institución radicada en nuestra ciudad con larga implicación social. Junto al IESA-CSIC, el programa ha contado con el apoyo de la Asociación Andaluza de Sociología (AAS) y el Centro de Estudios Andaluces (Centra) de la Junta de Andalucía, cuyos representantes forman parte de la Unidad de Calidad del título.

La dirección académica del Programa de Doctorado ha sido asumida por David Moscoso, catedrático del área de Sociología, mientras que la Unidad de Calidad estará coordinada por Ignacio Alcaide, profesor titular del área de Antropología Social. Por su parte, el responsable de la línea de investigación del programa, que versa sobre el análisis de los procesos de cambio social y político para la transferencia del conocimiento, la innovación social y las políticas públicas, será Rafael Serrano, director del IESA y profesor de Investigación del CSIC.

El plantel del profesorado es completado por doctores e investigadores de la Universidad de Córdoba, el IESA-CSIC, la Università di Trento en Italia, la Universidad Veracruzana y la Universidad ITESO Guadalajara en México, la Copenhagen Business School en Dinamarca, la Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en Países Bajos y la UiT The Arctic University of Norway en Noruega.

El director general de Estudios de Posgrado de la UCO, Sergio Castro, ha recordado que, en el curso pasado, en la UCO se ofertaron 12 programas de doctorado, distribuidos en las dos escuelas de doctorado, Educo y ceiA3, con un total de 1.764 doctorandos, de las cuales 373 fueron de nuevo ingreso. Se defendieron 212 tesis doctorales, de las cuales 56 fueron por compendio de artículos científicos y 52 obtuvieron mención internacional.

De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la UCO lidera en Andalucía el número de tesis leídas por docente, distanciados respecto a la segunda universidad. Castro ha destacado también "el éxito de este nuevo programa para el que, en la primera fase de admisión, el número de solicitudes recibidas ha doblado las plazas disponibles".

Además de su función académica, el programa de Doctorado en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología de la Universidad de Córdoba pretende convertirse también en un 'Seminario Permanente de la realidad social', abierto a la participación de la sociedad cordobesa, analizando los temas y debates actuales de interés social, cultural y política, a través de un amplio y variado programa de actividades formativas y de divulgación del conocimiento social.

La inauguración del programa de doctorado, presidida por el director general de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Sergio Castro, ha tenido lugar este jueves en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) en Campo Santo de los Mártires, y representa un buen indicador de esta vocación.

El tema de la conferencia inaugural ha sido 'Polarización Política, Discursos de Odio y Redes Sociales en España', en la que han participado los expertos Luis Miguel Miller (IPP-CSIC), Amalia Álvarez (IPP-CSIC) y Amuitz Garmendia (Universidad Carlos III de Madrid), y cuya dinámica ha estado conducida por la periodista Marta Jiménez.