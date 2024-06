UGT Andalucía exige al empresariado "inversión y formación" en seguridad digital

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha exigido al empresariado "inversión y formación" en seguridad digital de forma "inmediata e inaplazable" ante la "oleada" de ataques cibernéticos. Así, considera "esencial" la contratación de especialistas en la materia, con especial foco en el equilibrio de género para que formen "masivamente" a los trabajadores en una asignatura "tan sensible".

La unión sindical ha advertido que el aumento de la inversión en seguridad tecnológica "de poco servirá si no se acompaña de un número suficiente de personas con las habilidades necesarias para prevenir esta práctica de ataques maliciosos" y ha lamentado que el tejido empresarial español "sufre de un evidente retraso tecnológico, estratégico y de concienciación".

En cuanto a los tecnólogos dedicados a la materia, la organización ha señalado en España sólo un 7% del total de empresas cuenta con expertos en seguridad digital. Algo que no solo afecta a las PYMEs (sólo un 4% de las compañías de menos de 50 trabajadores contrata a un ciber) sino que también a las grandes empresas, en las que seis de cada diez no cuenta con un especialista en ciberseguridad, según UGT, que ha puesto de relieve, que aplicando una perspectiva de género, sólo un 1,2% de todas las tecnólogas en España se dedican a la ciberseguridad.

Además, ha resaltado que uno de cada cuatro ocupados presenta habilidades digitales bajas, lo que "revierte en que un 30% de las personas con empleo no acredite las competencias de seguridad digital adecuadas para un contexto como el actual". "Un asunto muy sensible, puesto que está demostrado que la mayoría de las intrusiones provienen de fallos de seguridad relacionados con actuaciones que podían haberse evitado con formación y sensibilización", ha aseverado.

CONTRATAR CON SALARIOS COMPETITIVOS

UGT Andalucía ha apostillado que, si las empresas no contratan suficientes expertos en ciberseguridad o no ofrecen salarios competitivos, "parecería consecuente, al menos, formar a los empleados en la materia, pero nada más lejos de la realidad", puesto que, según la unión sindical, "el 80% de las firmas no imparte nunca formación sobre seguridad TIC y solo un 40% la propone voluntariamente".

Con estos mimbres, "es evidente la indefensión que sienten los empleados ante una amenaza que no sólo pone en riesgo sus datos personales sino que genera una indudable incertidumbre sobre el futuro de una empleadora que no contempla entre sus prioridades la ciberseguridad como una forma esencial de mantenimiento del negocio", ha resaltado.